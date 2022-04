Lorenzo Gazmuri, presidente de Icare: “Espero del Presidente Boric un mensaje que tranquilice a los mercados”

Desde Buenos Aires, Argentina

Un distendido diálogo sostuvo el Presidente de la República, Gabriel Boric, con el líder del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), Lorenzo Gazmuri, durante el vuelo que los llevó el domingo desde Santiago a Buenos Aires. En ese marco, analizaron la visita del mandatario a Argentina, donde acude por una invitación especial junto a otros representantes del sector privado.

De entrada, Gazmuri precisa que la importancia de distinguir que he sido invitado como presidente de Icare, pues a los empresarios chilenos -agrega- los representan la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC ) y los gremios.

“Argentina siempre es una tremenda oportunidad y Chile nunca debe cejar en esa búsqueda”.

“Todo el tema energético es de mucho interés. Latinoamérica tiene un potencial que no ha podido desarrollar”.

- Pero en esta oportunidad no fue invitada la CPC.



- El Presidente de la República tiene toda la libertad de definir a quién invita, pero estoy seguro de que en los próximos viajes presidenciales los gremios tan importantes como los empresariales van a estar considerados.



- ¿Cómo toma la invitación a esta primera gira, que estratégicamente parte en Argentina?



- Es muy grato para Icare recibir esta invitación. Es una tremenda oportunidad de interactuar con el Presidente y sus equipos. Esto es parte de un trabajo que venimos realizando y que ya le presentamos al Presidente en enero, donde le pedimos integrar a quien él designe en siete grupos compromiso en temas relevantes para la ciudadanía en salud, derechos sociales como vivienda y pensiones, cambio climático y agua. Estos grupos buscan una propuesta de la sociedad civil para sumarla a una iniciativa país.



En el avión hablamos de eso (...) Vemos que hay un espacio de colaboración público-privada.



- ¿Cuáles son las expectativas que tiene de este viaje en relación a las posibilidades de inversiones entre ambos países?



- Argentina siempre es una tremenda oportunidad y Chile nunca debe cejar en esa búsqueda. Por otro lado, es una economía muy cerrada y, en la medida que se puedan ir abriendo mercados y oportunidades, es bueno (...)



Argentina es un país con tremendas posibilidades en el tema agrícola y energético y, es una salida estupenda de Chile al Atlántico.



- ¿Pero Argentina también mira lo que está pasando en Chile, principalmente para sus inversiones?



- Claro, hay una mirada de todo el mercado internacional sobre un Chile que está redefiniendo sus reglas del juego y no solo se mira con atención desde Argentina.

“Sentido de urgencia”



- ¿Qué temas son importantes abordar en materia de oportunidades de negocios con el país trasandino?



- Todo el tema energético es de mucho interés. Latinoamérica tiene un potencial que no ha podido desarrollar, en particular Argentina y Bolivia y, sin duda, ahí hay una expectativa, pero también algo dolorosa desde el punto de vista chileno: tuvimos una integración energética en el gas y en el 2008 se vio interrumpido ese suministro y sin duda hay una experiencia que internalizar, pero eso no puede borrarnos las expectativas del futuro.



Por otra parte, el futuro energético tiene oportunidades únicas como la del hidrógeno verde para Chile, pero ojo, que es una oportunidad que no nos va a esperar indefinidamente, el mundo se está moviendo rápido en ese tema y, por lo tanto, los países y los inversionistas van a ir tomando decisiones en los próximos tres a cinco años. Así que hay sentido de urgencia en este tema, sobre todo en materia institucional. Si Chile no define luego sus reglas, estas oportunidades grandes se nos van a pasar.



(...) Chile no es relevante en el consumo del hidrógeno verde, pero puede ser relevante en la producción de esa energía y para eso debemos integrarnos más al mundo.



- ¿Qué espera del discurso del Presidente Boric este martes ante los empresarios e inversionistas?



- Esperaría del Presidente una mirada optimista, un mensaje que tranquilice a los mercados internacionales en términos de las oportunidades regionales.



- En el plano local, ¿qué expectativa tiene del plan económico que se anuncia esta semana en Chile y la reforma tributaria?



- Hay que ser optimista, pero estamos viviendo un contexto muy especial. No solo de una economía chilena que está saliendo de la pandemia, sino que también va a tener una desaceleración muy significativa y, según los especialistas, un segundo semestre en recesión con niveles de inflación altos.



Claramente, un panorama económico muy desafiante y que llama a la responsabilidad de todos los actores, porque muchos de nosotros no hemos vivido un escenario como el que se anuncia y, en simultáneo, estamos redefiniendo las reglas del juego. Por lo tanto, mientras más rápido demos certezas, saldremos mejor de estas crisis.