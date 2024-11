Luciano Rivas, actual gobernador de La Araucanía: “No da lo mismo tener un gobernador que defiende a su gente a uno que cede ante la inseguridad”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“La diferencia fundamental es la convicción. Yo tengo el compromiso y la decisión firme de trabajar por la seguridad de nuestra región, sin excusas ni vacilaciones. He defendido cada medida de seguridad, he promovido el Estado de Emergencia y he actuado para proteger a nuestra gente”, dice Luciano Rivas, actual Gobernador de la Araucanía, respaldado por los partidos de oposición.

El ingeniero acuícola recalca que hay dos aspirantes a dirigir La Araucanía. Uno, que es el candidato del Presidente Gabriel Boric; y él, que está con la tranquilidad de haber defendido la seguridad regional desde el primer día que asumió, con hitos como la Consulta a La Araucanía, donde más de 140 mil personas pidieron renovar el Estado de Excepción, que lleva más de mil días. “Mi contendor, en cambio, votó en contra del Estado de Emergencia, de la Ley de Robo de Madera, y de otras leyes de seguridad clave. Eso muestra que su compromiso es débil, que no tiene la convicción de enfrentar el problema de raíz. La Araucanía necesita un liderazgo firme, y yo estoy aquí para darlo. No da lo mismo tener un gobernador que defiende a su gente a uno que cede ante la inseguridad”, advierte.

Sus principales ejes

Sus tres principales ejes son claros: seguridad, salud y empleo.

“La seguridad es esencial para todo lo demás. Hemos luchado por el Estado de Emergencia, y bajo mi gestión no descansaré hasta que cada familia en La Araucanía se sienta protegida”, señala.

En salud, quiere construir el Centro Oncológico Regional para que los pacientes no tengan que salir de la región y “vamos a trabajar para reducir las listas de espera que afectan a miles de personas”.

Además, sostiene que van “a seguir impulsando la inversión y el emprendimiento porque La Araucanía tiene un potencial enorme que sólo necesita el entorno adecuado para prosperar”.

Su diagnóstico y soluciones

Rivas afirma que La Araucanía enfrenta una “crisis de empleo y de crecimiento. Estamos entre las regiones con menos proyectos aprobados y menos proyectos ingresados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, producto de una burocracia estatal que impide avanzar. Esto significa que muchas iniciativas se quedan en el camino, frenando el desarrollo regional”.

Pero hay algo aún más grave, plantea: “La violencia y el terrorismo, que ahuyentan la inversión. Durante años, personas como mi contendor negaron la realidad de la violencia, votaron en contra de medidas de seguridad y fueron cómplices de años de parálisis. Eso ha costado empleos, ha frenado el potencial agrícola y ha hecho que sectores como la construcción no pueden avanzar, porque las aseguradoras nos ven como zona de riesgo. La solución es clara: sin seguridad, no hay crecimiento. Necesitamos una región donde las familias puedan trabajar y prosperar sin miedo”.

Más inversión

Convencido de que La Araucanía tiene un potencial inmenso en turismo, agricultura y desarrollo local, dice estar comprometido en promover una colaboración público-privada que permita aprovechar las riquezas de la zona. “Soy pro inversión, porque creo que nuestra región tiene todo lo necesario para ser líder en sectores como el turismo, que puede generar ingresos y empleos de calidad; con su capacidad de exportación y el desarrollo tecnológico, con innovación y capital humano”, expone.

A su juicio, el apoyo a emprendedores y a empresarios locales debe ir de la mano con la inversión externa. “El desafío es que La Araucanía crezca y así nuestros jóvenes tendrán más oportunidades sin tener que irse de su tierra”, opina.

Desarrollo inmobiliario

Si bien en este ámbito aclara que las competencias del Gobierno Regional “son muy limitadas”, cree que la generación de un ecosistema económico robusto, donde prime la seguridad, el derecho a la propiedad privada y el acceso a mejores condiciones de la banca, entre otras, permitirá “mejorar” las condiciones económicas de la ciudadanía y, con esto, la generación de nuevos proyectos inmobiliarios que satisfagan la demanda de viviendas en la región.

Gestión de los recursos

Aunque ve que el panorama nacional no es alentador, pues el Banco Central estima que el PIB tendencial no superará el 2% entre 2025 y 2034 -debido a una caída en la productividad y una insuficiente inversión-, como Gobierno Regional dice que trabajarán en instrumentos que permitan mejorar la seguridad, la productividad regional, el fortalecimiento del capital humano, la generación de infraestructura habilitante y en la realización de obras importantes que fortalezcan sectores como la construcción.

Delincuencia y narcotráfico

“Mi compromiso es establecer un plan de seguridad total para La Araucanía. No se trata solo de leyes; se trata de un enfoque integral”, enfatiza junto con destacar la importancia de incluir tecnología avanzada como cámaras de vigilancia, drones y monitoreo estratégico, “herramientas que permitirán a las fuerzas policiales actuarán con efectividad en toda la región”.

Pero también, agrega, “necesitamos expandir la presencia policial y abrir nuevas comisarías en zonas donde la población ha crecido. Este plan, que llamo Ojo de Halcón para La Araucanía, se enfocará en erradicar el narcotráfico y la violencia, de manera que la región vuelva a ser un lugar seguro para vivir y trabajar. Este es un compromiso serio y directo con nuestra gente, y no da lo mismo tener a un gobernador comprometido con la seguridad a uno que ha negado la realidad y dejado desprotegida a la región”.