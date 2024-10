Ministro de Educación y críticas a proyecto que pone fin al CAE: "No me interesa ni que las universidades se empobrezcan ni que baje la calidad"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una defensa al Fondo de Estabilización del Sistema de Educación Superior (FES), que forma parte del recientemente ingresado proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), realizó este domingo el ministro de Educación Nicolás Cataldo, en conversación con el programa Estado Nacional de TVN.

Frente a las críticas que se han levantado sobre un eventual empobrecimiento de las universidades al impedirles el cobro del copago que hoy tienen de un grupo importante que son los estudiantes del decil 7, 8 y nueve, el secretario de Estado reconoció que este es un debate que hay que analizar "caso a caso".

Cataldo sostuvo que "tenemos, por ejemplo, instituciones complejas, de alto prestigio, de mucha trayectoria, como la universidad de Concepción, y en general la de la Región del Biobío, que tienen congelados los aranceles hace muchos años. O sea, con el FES van a incrementar sus ingresos que tienen congelados hace mucho tiempo".

"Esto no es unívoco. Lo que se ha escuchado en la prensa es una opinión unívoca, pero que no representa ni la totalidad de las realidades de las instituciones, ni la opinión ni la posición de todos los rectores", aseguró.

Y añadió: "Que diga que esto tiene matices, que hay instituciones que no se verán con reducción de su ingreso, al contrario, que incluso van a mejorar su ingreso de manera muy significativa, no significa de ninguna manera que este no sea una discusión que hay que dar. A mí no me interesa ni que las universidades se empobrezcan ni que baje la calidad, pero hagamos una discusión muy en serio de lo que significa formar profesionales en pregrado. De cómo debemos financiar la investigación y las demás acciones que son parte del quehacer de la institución".

En esa línea, fue consultado por las preocupaciones de la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, respecto a los aranceles regulados por el FES. "No voy a hablar por ella. Lo hemos conversado, lo conversamos incluso después de las últimas entrevistas que ella tuvo y nos encontramos en una actividad hace unos días atrás. La preocupación de ella es cuán cercano quedan los aranceles regulados respecto a los aranceles reales y que es una preocupación que tenemos todos", comentó Cataldo.

Añadió que la constitución de los aranceles regulados está definido por ley: "No es el Ministerio de Educación, no es el subsecretario que le propone al ministro una idea de arancel regular. Es una comisión que se elige por Alta Dirección Pública, que son expertos en regulaciones de mercado, en fijación de precios (...)".

Pagos respecto a situación actual

En la conversación, el ministro de Educación recalcó que "la hipótesis no es que todos pagarán menos que lo que le costó la carrera, que algunos lo han dicho, ni menos de lo que pagan con CAE. Lo que se está diciendo es que será progresivo, que la mayor parte va a estar en mucho mejores condiciones de lo que está hoy". "Recordemos solo que hoy todos, todos, pagan más de lo que le costó la carrera. Se no has tratado de instalar una discusión, lo he escuchado en algunos medios, lo leí en algunos artículos, de que con este instrumento algunos van a pagar más de lo que le costó la carrera y hoy día todos pagan más de lo que le costó la carrera", sentenció.

Consultado por cuál es el porcentaje de estudiantes -en la proyección del Gobierno-que terminará pagando más de lo que le habría costado el CAE, indicó que es "muy poco". Esto, porque, de hecho, "ya cuando hablamos de más de $ 3 millones, estamos hablando del percentil 95 de ingresos, es decir, el 5% de mayores ingresos".

En su argumentación añadió que, incluso, "si uno se va al percentil 99, recién ahí estamos hablando de $ 7- 8 millones. Son esos salarios los que van a terminar pagando más de lo que quizás le costó la carrera. Si no estuviese estructurado de esta forma estarían siendo subsidiadas por la otra. ¿Cuáles son las carreras de mayor ingreso? Medicina, las ingenierías, que son las que duran más de cinco años. Por tanto, en la lógica de dos años por semestre de cursado estarían siendo subsidiadas por los años adicionales que cuesta su carrera".

Ante el ejemplo que una persona que se endeuda 20 años pueda aportar parte del dinero (copago), el ministro aclaró que en el proyecto de ley como está ahora no está esa alternativa, porque esencialmente el modelo que está construido -justamente para que sea responsable fiscalmente- supone que las personas van a estar aportando mucho menos de lo que lo han hecho y lo están haciendo. "Si la persona no quiere ingresar a estudiar a la universidad o al centro de formación técnica, donde sea que lo haga, bajo las reglas del FES, con el FES, va a someterse a las regulaciones que la universidad le establezca", dijo.

Al quedar las univeresidades, en este nuevo escenario, impedidas de cobrar un copago al gran porcentaje de los estudiantes, el Estado -dijo- no necesariamente compensará el 100% de esos ingresos que dejarán de percibir las instituciones.

"La pregunta es, primero, si es razonable que todo lo que hace la institución de educación superior, particularmente con investigación, se cargue a la estructura de aranceles que se le cobra a estudiantes de pregrado. Es una primera discusión que creo que es relevante. Y, ojo, ya la hemos dado antes", advirtió.

En segundo lugar, agregó, "cuando hablamos de que es importante racionalizar el gasto fiscal que está implicando hoy sostener tanto gratuidad como CAE, en el actual modelo tal como está concebido la cantidad de recursos que implica el Estado, también lo que hay detrás de eso es la posibilidad de descomprimir la carga fiscal para derivarlo a otra área".

La autoridad detalló que hay dos áreas en las que quieren derivar los recurso que van a dejar de gastar: educación inicial y ciencias. "Cuando digo que queremos reducir el gasto fiscal, superando el CAE, construyendo este nuevo instrumento, estamos diciendo que esos recursos que vamos a ahorrar no es para que se vayan a la caja del fisco, es para poder llevarlo a otras prioridades. Cuando empecemos con los ahorros", dijo.

Una de las dudas que se le planteó a Cataldo es por qué podrían empezar a regularizar el pago de la deuda quienes no han cancelado sus obligaciones hasta ahora. Según destacó la autoridad, el mecanismo de cobro es distinto a como se ha hecho hasta ahora, mencionando que la informalidad en el sector profesional es baja respecto a la informalidad en el sector no profesional; y el mecanismo de cobro será por planilla.