Primeros dos años de Gobierno bajo el prisma económico: los avances y cifras que deja la historia

Este 11 de marzo marca un hito para el Presidente de la República, Gabriel Boric. No solo se trata de la fecha en que asumió el cargo hace ya lejanos dos años, sino que es también el momento de balances y proyecciones. Este lunes será especial para el mandatario, quien cumple sus primeros dos años habitando La Moneda. Antes que él, hubo cinco desde el retorno a la democracia, dos de los cuales ocuparon el cargo más alto de la República en dos oportunidades.

Y si bien partieron en momentos distintos, la revisión histórica de su gestión arroja importantes hitos en los primeros 24 meses de gestión, pero también deudas y controversias.

Gabriel Boric Font

(11 marzo de 2022 a la fecha)

A pesar de que en las vísperas del primer año de gobierno del Presidente Gabriel Boric, el 8 de marzo de 2023, la reforma tributaria fue rechazada en su idea de legislar por la Cámara de Diputados, el Ejecutivo ha sacado adelante otros proyectos en los primeros 24 meses del periodo.

Por ejemplo, el 11 de abril del año pasado, la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, la que fue promulgada días después, el 14 de abril.

El proyecto contempla una gradualidad en la reducción de jornada y desde finales de abril de este año entrará en vigencia, por lo que las empresas deberán ajustar su jornada a 44 horas semanales. Las 40 horas se estarán en régimen a partir de 2028.Otro de los triunfos del Gobierno en materia laboral fue la aprobación del proyecto de reajuste del salario mínimo, promulgado a finales de mayo de 2023 y que estableció que el sueldo básico alcanzaría de manera gradual los $ 500 mil para julio de este año.

Desde el lado tributario, el nuevo royalty minero fue promulgado en agosto del año pasado y entró en vigencia en enero de este año. Se estima que recaudará 0,45% del PIB o US$ 1.350 millones, de los cuales US$ 450 millones se destinarán al desarrollo de las regiones.

A finales del mismo mes también se promulgó el proyecto de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, cuyo objetivo es generar un mecanismo permanente para solicitar la deuda alimentaria impaga y que llegue a incluso a pagarse con administradora de fondos de pensiones (AFP).

Otros hitos han sido la creación del copago cero en septiembre de 2022, que aseguró atención gratuita a los beneficiarios de los tramos C y D de Fonasa. También, en diciembre de 2023 se promulgó la ley de conciliación entre la vida familiar y laboral, que establece, en caso de estar a cargo de menor de 14 años o persona con discapacidad o dependencia severa, el derecho al trabajo a distancia o teletrabajo.

Los grandes pendientes siguen siendo la reforma tributaria y la de pensiones (ingresada en noviembre de 2022) y el bajo crecimiento económico que ha caracterizado a los dos primeros años de administración, el peor desempeño desde la vuelta a la democracia. Mientras, en materia fiscal, destaca el ajuste de gasto en 2022 y el primer superávit efectivo en una década.