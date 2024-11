René Saffirio, candidato independiente por La Araucanía: “Hay una gestión financiera en el Gobierno Regional que sufre un grave problema de corrupción”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Invito a los habitantes de La Araucanía a sumarse a nuestro proyecto de región. Una región que valora el trabajo transversal por el desarrollo, sin distinciones políticas, con alcaldes con todas las miradas; con una gestión de los recursos públicos que tenga la probidad y transparencia en primer lugar, donde la corrupción no tenga cabida”, afirma René Saffirio, el candidato a Gobernador por La Araucanía que enfatiza su carácter de independiente.

Saffirio aspira a “una región que avance en seguridad de todo tipo, donde podamos despegarnos de los peores índices de pobreza, de desempleo y de empleos informales en que nos tienen la corrupción, la violencia y la polarización política que algunos usan como bandera”.

Considera que en La Araucanía pueden hacerlo. “Ya tuvimos una prueba difícil en primera vuelta y fuimos lejos la opción más votada. Ahora viene una nueva fase, debemos nuevamente demostrar que queremos sacar adelante a nuestra región”, destaca.

En cuanto a las diferencias con el actual gobernador, el exdiputado precisa que son muchas: “Principalmente, la importancia que le doy a la probidad y al combate a la corrupción y el uso eficiente y planificado de recursos públicos”. Pero también, añade, “es importante la experiencia de 12 años como alcalde en la ciudad capital de la región, donde nunca tuve observaciones por el uso de los recursos públicos”.

Los ejes más relevantes

Transversalidad, seguridad y crecimiento son sus prioridades.

“La polarización entre izquierda y derecha ha sido muy negativa para nuestra región y no permite avanzar en el encuentro y en los acuerdos que necesitamos con urgencia para sacar adelante a la región”, plantea.

En su opinión, la seguridad es fundamental y la base para atraer inversión privada y avanzar con las públicas, “ambas cruciales para dinamizar las economías locales y aumentar los puestos de trabajo y mejorar las condiciones de los ya existentes. Así tendremos crecimiento”.

Diagnóstico y soluciones

A su juicio, el principal problema es la “corrupción, la falta de seguridad y la falta de planificación, lo que influye en la falta de inversión, en desempleo, en la pobreza”.

“Está todo entrelazado. La corrupción no permite que los recursos se destinen a programas y planes de desarrollo que es donde realmente deben llegar”, advierte.

La falta de seguridad, dice, es obstáculo para que se desarrollen proyectos empresariales amigables con patrimonio natural e “hipoteca las opciones de desarrollo que los propios habitantes desean para sus territorios. La seguridad es un derecho básico para desarrollar cualquier proyecto de vida”.

Para el candidato, “la falta de planificación con que ha operado la actual administración, ya que trabajan con una Estrategia Regional de Desarrollo de 2010, hace que sólo estén gastando en asistencialismo, lo cual no mueve la aguja en indicadores de desarrollo regional que nos tienen en los últimos lugares”.

Con una planificación estratégica de las inversiones en desarrollo, considera que se puede iniciar “un camino sin retorno para sacar adelante la economía regional y romper con las divisiones”.

Más inversión

“Por supuesto -enfatiza- que necesitamos inversión. Queremos que La Araucanía sea una región atractiva para invertir, porque la inversión privada y la pública contribuyen a mejorar las condiciones de vida, la infraestructura, los servicios”.

Así, aspira a atraer inversiones para potenciar “nuestra vocación turística, nuestra vocación agroalimentaria, silvoagropecuaria y en todos los sectores económicos que tengan la sostenibilidad como una prioridad. Y agrega: “Queremos que el patrimonio natural de nuestra región también pueda ser disfrutada por las futuras generaciones; se priorice el trabajo decente, con buenas condiciones laborales y aporte riqueza a la región de la manera más equitativa posible”.

La idea de impulsar el turismo lo asocia a la vocación de cada territorio y a la voluntad de sus habitantes, donde se definirá el tipo de turismo a desarrollar, como eje fundamental para el despegue económico.

Desarrollo inmobiliario

“La inversión inmobiliaria es vital en la generación de empleo”, dice Saffirio. Sin embargo, añade que “debe ser compatible con la planificación urbana y el medio ambiente. Queremos ciudades pensadas y planificadas para las personas, donde los habitantes puedan disfrutar el espacio público y esto mismo ponga realce al entorno natural y al valor del paisaje”.

Gestión de recursos

“Hay una gestión financiera en el Gobierno Regional que sufre un grave problema de corrupción, que debe dilucidar el Ministerio Público y eso está andando”, afirma. Y ante ello, dice: “Tomaré como primera medida una auditoría a la gestión financiera y las inversiones realizadas en los últimos tres años del GORE”.

Delincuencia y narcotráfico

Junto con precisar que la seguridad y el combate al narcotráfico son facultades propias del Ministerio de Interior y de la Delegación Presidencial, señala que priorizará colaborar con “todos nuestros recursos disponibles e incorporar medidas en todas las inversiones en desarrollo que realicemos”.

También compromete defender a la región “con el liderazgo que he ejercido en todos los cargos públicos que he asumido a lo largo de mi vida, y no tendré ninguna consideración ni con corruptos ni con quienes hacen de la violencia una forma de acción política”.