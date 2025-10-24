SAG y Aduanas decomisan contrabando de 400 mil huevos en la frontera con Bolivia

En el cargamento fiscalizado además hallaron además 480 cajetillas de cigarrillos marca Gift, 390 unidades de plaguicidas, 870 kilos de frutas y 240 unidades de rollos de papel higiénico.

Este viernes el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio Nacional de Aduanas interceptó un cargamento de productos agropecuarios de ingreso clandestino desde Bolivia en medio de un operativo.

Desde Aduanas y el SAG decomisaron 400 mil huevos de origen boliviano, 480 cajetillas de cigarrillos marca Gift, 390 unidades de plaguicidas, 870 kilos de frutas y 240 unidades de rollos de papel higiénico.

La operación fue encabezada por el equipo del Centro Integrado de Inspección y Monitoreo de Seguridad (CIIMS) del SAG, junto a funcionarios de la Aduana Regional de Arica, quienes activaron los protocolos de control y verificación, constatando que los productos tenían un origen ilegal.

“El operativo comenzó con alertas emanadas desde Carabineros y la Policía de Investigaciones, por lo que al detectarse la presencia del camión sospechoso en la frontera manifestando un contenedor vacío, funcionarios de Aduanas al fiscalizar el contenedor descubrieron la presencia de gran cantidad de bandejas con huevos”, señalaron desde el SAG.

El camión fue escoltado desde el paso fronterizo Chungará hasta el Puerto de Arica, donde fue sometido a una revisión con el portal escáner de Aduanas. Las imágenes de rayos X mostraron que la zona de carga, que el conductor boliviano identificado con las iniciales B.F.M. había declarado vacía, contenía en realidad una gran cantidad de mercancías de distinto tipo.