Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política País
País

SAG y Aduanas decomisan contrabando de 400 mil huevos en la frontera con Bolivia

En el cargamento fiscalizado además hallaron además 480 cajetillas de cigarrillos marca Gift, 390 unidades de plaguicidas, 870 kilos de frutas y 240 unidades de rollos de papel higiénico.

Por: Diario Financiero online

Publicado: Viernes 24 de octubre de 2025 a las 17:54 hrs.

Aduana frontera Bolivia
<p>SAG y Aduanas decomisan contrabando de 400 mil huevos en la frontera con Bolivia</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Hijo de Heike Paulmann aterriza en The Fresh Market como pasante
2
Mercados

Quién es quién en la nueva estructura de inversiones de BICE tras adquirir a Security
3
DF MAS

Otra polémica en Zapallar... por proyecto inmobiliario
4
Señal DF

Agustín Amoretti, gerente general de Tesla Chile: "El Tesla que se vende en Chile hoy tiene el mejor precio del mundo"
5
Señal DF

Las acciones con mejor retorno por dividendo de la bolsa chilena
6
Señal DF

Disputa en clan Hites escaló a la esfera penal: Pamela Hites presentó querella por "estafa y administración fraudulenta" contra su hermano
7
Mercados

Arauco recauda más de US$ 800 millones con el mayor bono corporativo local que se haya colocado en la historia de Chile
8
Economía y Política

A poco más de un día de que comience a regir cambio tributario, aumentan las plataformas inscritas en el SII para pagar el IVA a las importaciones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete