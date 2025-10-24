SAG y Aduanas decomisan contrabando de 400 mil huevos en la frontera con Bolivia
En el cargamento fiscalizado además hallaron además 480 cajetillas de cigarrillos marca Gift, 390 unidades de plaguicidas, 870 kilos de frutas y 240 unidades de rollos de papel higiénico.
Noticias destacadas
Este viernes el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio Nacional de Aduanas interceptó un cargamento de productos agropecuarios de ingreso clandestino desde Bolivia en medio de un operativo.
Desde Aduanas y el SAG decomisaron 400 mil huevos de origen boliviano, 480 cajetillas de cigarrillos marca Gift, 390 unidades de plaguicidas, 870 kilos de frutas y 240 unidades de rollos de papel higiénico.
La operación fue encabezada por el equipo del Centro Integrado de Inspección y Monitoreo de Seguridad (CIIMS) del SAG, junto a funcionarios de la Aduana Regional de Arica, quienes activaron los protocolos de control y verificación, constatando que los productos tenían un origen ilegal.
“El operativo comenzó con alertas emanadas desde Carabineros y la Policía de Investigaciones, por lo que al detectarse la presencia del camión sospechoso en la frontera manifestando un contenedor vacío, funcionarios de Aduanas al fiscalizar el contenedor descubrieron la presencia de gran cantidad de bandejas con huevos”, señalaron desde el SAG.
El camión fue escoltado desde el paso fronterizo Chungará hasta el Puerto de Arica, donde fue sometido a una revisión con el portal escáner de Aduanas. Las imágenes de rayos X mostraron que la zona de carga, que el conductor boliviano identificado con las iniciales B.F.M. había declarado vacía, contenía en realidad una gran cantidad de mercancías de distinto tipo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
MarketCare suma como inversionista a heredero de Bata para ampliar su modelo de venta de medicamentos al costo
Tomás Arthur Bata III invirtió en la startup chilena a través de su fondo de impacto social Swiss Precision Project y desde septiembre integra el directorio. El capital será usado para crecer en Chile y desarrollo tecnológico.
Corte Suprema da espaldarazo a proyecto de Copec en Las Salinas, Viña del Mar: empresa habla de “luz verde definitiva”
“Esta decisión, contundente y unánime del máximo tribunal, se suma a los distintos pronunciamientos favorables emitidos por las autoridades ambientales a lo largo de los más de 20 años de trabajo”, dijo la inmobiliaria Las Salinas.
Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor
La instancia estará integrada por los abogados Jaime de Larraechea y Juan León, junto a socios de la AGF y los asesores externos de crédito privado, Rodrigo Violic y Andrés Chechilnitzky,
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete