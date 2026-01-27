Senado ratifica a ministro Jorge Zepeda como nuevo integrante de la Corte Suprema
Fueron 37 senadores los que respaldaron la propuesta del Presidente Gabriel Boric.
El actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Luis Zepeda, propuesto por el Presidente Gabriel Boric, fue ratificado este martes por el Senado como el nuevo integrante de la Corte Suprema, ante la vacancia dejada por el cese de funciones de Juan Eduardo Fuentes al cumplir 75 años.
Tras una carrera de 42 años en el Poder Judicial, el nombramiento de Zepeda fue aprobado por 37 senadores, mientras en paralelo en el Centro de Justicia de Santiago se realiza la segunda jornada de la formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en el marco de la trama “muñeca bielorrusa”.
