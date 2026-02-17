SII entrega guía para evitar observaciones a Declaraciones Juradas: en 2026 debutan informes sobre criptoactivos y bienes en leasing financiero

Medida busca facilitar proceso de presentación para asesores tributarios y contadores. Esta es la primera vez que el SII transparenta la información detallada respecto de las validaciones más relevantes que aplica durante la etapa de presentación de las Declaraciones Juradas de Renta.

El proceso de presentación de las Declaraciones Juradas correspondientes a 2026 trae acotadas modificaciones, las que se concentran en que se crean cinco nuevas declaraciones juradas relacionadas con criptoactivos, bienes entregados en leasing operativo o financiero, fondos de inversión de terceros y cuentas corrientes corresponsales en Chile de bancos internacionales.

Un antecedente que recordó este martes un comunicado del Servicio de Impuestos Internos (SII), mediante el cual informaron la publicación de toda la información respecto de las validaciones más relevantes que aplica la institución para verificar si las citadas declaraciones juradas cuentan o no con inconsistencias y, de esta forma, evitar que resulten observadas.

Precisamente, a mediados de febrero de cada año comienza el proceso de presentación de dichos formularios, que son fundamentales para la construcción de las propuestas de Declaración de Renta que ofrece el Servicio de Impuestos Internos (SII) y para facilitar este proceso, que involucra en especial a los contadores y asesores tributarios.

De esta forma, según lo explicado por la directora (s) del SII, Carolina Saravia, los contadores y asesores tributarios contarán en el sitio web del servicio, con información sobre el origen de las observaciones más frecuentes registradas en la presentación de las declaraciones juradas más masivas de Renta: la 1879, sobre honorarios; la 1887, sobre remuneraciones; la 1943, sobre Renta Presunta; la 1947, del régimen Pro Pyme Transparente; y la 1948, que corresponde al Régimen Pro Pyme General.

Saravia destacó que en todo el proceso ha sido fundamental el trabajo permanente con los representantes de los principales colegios de contadores y asesores tributarios del país, con quienes sostuvieron 10 reuniones de trabajo durante 2025 para un desarrollo sin mayores dificultades al poder contar con acceso a la información, porque responde a las principales dificultades que han enfrentado en años anteriores durante el proceso de presentación de las declaraciones juradas de Renta.

La directora (s) sostuvo que “nuestro objetivo no es solo entregar más información, sino que hacerlo de la forma en que la necesitan los distintos actores involucrados en este proceso”.

Agregó que “lo que buscamos es que este trabajo ayude efectivamente a adelantarnos y abordar las principales dificultades que enfrentan los contadores en el proceso de Renta, comunicándoles con tiempo los principales cambios que pueda traer el próximo proceso, pero también entendiendo cuales han sido los principales problemas del año anterior y haciéndonos cargo de ello”.

En el sitio web del SII, los contadores y asesores tributarios encontrarán así, por primera vez, las validaciones, que se aplican a las Declaraciones Juradas masivas, que aplica el servicio para detectar posibles errores o inconsistencias en las declaraciones Juradas, para que puedan revisarlas antes de su presentación y, de esta forma, prevenir las observaciones más comunes que surgen en este proceso.

La idea de compartir toda la información sobre las validaciones o cruces informáticos que el SII realiza respecto de las Declaraciones Juradas de Renta que recibe, surge a partir de los aprendizajes logrados en 2025, los que llevaron a la entidad a poner a disposición de los intermediarios tributarios la forma en que se calculaban las observaciones (o algoritmos) de las Declaraciones de Renta, con lo que pudieron desarrollar de manera más simple el proceso de Rectificatoria.