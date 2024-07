Por cierre de embajada de Venezuela, Servicio Jesuita Migrante advierte que conseguir documentación para realizar trámites “se vuelve imposible”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tras el anuncio de Venezuela de que va a retirar su delegación diplomática de Chile, el Servicio Jesuita Migrante (SJM) advierte de una “situación crítica” que tendrá impacto en los ciudadanos venezolanos que están en el país.

La entidad lamentó que, si realizar los trámites necesarios y conseguir la documentación requerida ya era “sumamente complejo” previo a la decisión del gobierno de Venezuela, “ahora, esto se vuelve imposible”, y reparó en que según las versiones oficiales, se suspenden indefinidamente todos los trámites, incluyendo citas de pasaporte, trámites de AFP, solicitudes de visas y documentos de viaje.

“De este modo, los más de 700 mil venezolanos que viven en nuestro país se verán afectados, ya que no contarán con algo que para nosotros los chilenos es tan básico, como poder acreditar nuestra identidad y la posibilidad de legalizar documentos de nuestro país de origen”, denunció.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación ante esta situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas migrantes y refugiadas venezolanas e instamos a los distintos sectores políticos y sociales que los últimos días han manifestado su inquietud por esta dramática situación que vive la comunidad venezolana, a considerar vías para dar la debida protección que requieren quienes viven en Chile”, indicaron.

Además hizo un llamado a aprovechar las herramientas de empadronamiento, enrolamiento y protocolos de filiación, para así no obstaculizar las solicitudes de permisos de residencia por no contar con documentos que no dependen de la diligencia de estas personas, sino del abandono del Gobierno de su propio país.

El servicio señaló que los hechos ocurridos tras las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, el fin de semana, “confirman que estamos ante una situación crítica” y que debe ser analizada a la luz de los instrumentos internacionales vigentes en Chile, como la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.