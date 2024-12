Unánime respaldo del Panel UC a la idea de aprobar reforma que reduzca fragmentación política

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un respaldo categórico generó la afirmación planteada a los integrantes del Panel de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica (UC) respecto a que “el actual Congreso debiera aprobar una reforma que reduzca la fragmentación en la representación política”.

De hecho, el 100% se mostró de acuerdo con el planteamiento que se dio a una semana de que un grupo de senadores de Gobierno y oposición presentaran en conjunto un proyecto que busca terminar con tanto partido político.

La propuesta sugiere un umbral de un 5% de los votos emitidos para poder tener representatividad en el Parlamento, una norma transitoria de un 4% solo para 2025 y la pérdida del escaño por renuncia o cambio de partido político, entre otras medidas.

En esta oportunidad, la medición realizada en alianza con Tele13 Radio y Diario Financiero reunió las respuestas de 33 profesionales entre economistas y no economistas de distintas sensibilidades políticas.

La académica de la UC, Loreto Cox, destacó que los resultados revelan que el Panel UC “entiende que hay un sentido de urgencia que se requiere para esto, que a veces los políticos, pensando en su propio interés o propias dificultades de llegar a acuerdo, no se dan cuenta de lo importante que puede ser para relegitimar la política”.

O sea, añade, “si no tomamos este tipo de medidas, la política se va a seguir empantanando y perdiendo la legitimidad ciudadana”.

Cox explicó que el respaldo transversal de los panelistas también apunta a que “hay que buscar cualquier posibilidad legislativa que nos permita avanzar en esa línea, aun cuando no sea perfecta o no concite en sus detalles un acuerdo mayoritario, pero esto tiene que hacerse ahora”.

También indicó que la necesidad de avanzar en cambios al sistema político se debe a que “hemos visto en los últimos gobiernos un deterioro muy fuerte de la política, debido a este nivel altísimo de fragmentación”.

Francisco Covarrubias, Rector Universidad Adolfo Ibáñez.

“Si no se aprueba con este Parlamento, probablemente no se podrá aprobar nunca, porque la fragmentación será aún mayor en el futuro”.

Vittorio Corbo, Expresidente del Banco Central.

“La fragmentación del sistema político es uno de los factores principales que ha dificultado el logro de acuerdos necesarios para que el país pueda seguir progresando”.

Paulina Saball, exministra de estado.

“Debiera gestionarse con el mayor consenso posible”.

Natalia González, Investigadora en Faro UDD.

“Estoy de acuerdo con la aseveración, lo que implica, por ejemplo y respecto de la propuesta presentada recientemente a discusión en el Congreso Nacional, remirar (para eliminar) la posibilidad que ahí se otorga de generar federaciones o fusiones de partidos, tras el primer proceso eleccionario al que aplicaría, pues ello se contrapone al objetivo. También me parece que implica entender que esa reforma es (o puede ser) el principio de otras más sustantivas que debieran discutirse a propósito de esta relevante materia”.

Alejandro Ferreiro, exmiinstro de estado y exsuperintendente.

“Fragmentación parlamentaria es mala política e ingobernabilidad. Se requieren partidos y alianzas más fuertes. El bien común exige eso, pero es dudoso que algunos parlamentarios de partidos pequeños actores aten dispuestos a hacer prevalecer el interés colectivo por sobre el particular”.

Cristian Rodríguez, Director del Instituto de Políticas Públicas de la U. Católica del Norte.

“Fundamental incorporar mecanismos que promuevan el fortalecimiento de la representación política y disminuyan incentivos de Pymes políticas”.

Sylvia Eyzaguirre, Investigadora en el área de educación del Centro de Estudios Públicos.

“El problema más crítico actual es la falta de gobernabilidad. Reducir la fragmentación en el Congreso es una forma para avanzar en mayor gobernabilidad, eliminar los subpactos es otra. Con todo, es importante comprender que la crisis del sistema político no se termina con esta modificación. Es necesario, además, fortalecer a los partidos políticos para desincentivar el discolaje y revisar los mecanismos de financiamiento”.

“El momento es ahora”

Precisamente, Cox recordó que hoy existen más de 20 partidos en el Congreso y eso dificulta generar acuerdos. “Para cualquier gobierno implementar soluciones a los problemas y cumplir las promesas con las que llega, se hace muy complejo”, afirmó.

En este contexto, valoró la propuesta impulsada por senadores: “Cuenta con apoyo transversal y eso es un punto de partida, es lo más concreto y al alcance de la mano que hemos tenido en mucho tiempo y es difícil pensar que vayamos a tener otra opción en esta dirección en el mediano plazo”.

Si bien se pueden discutir los detalles y hacerle ajustes, opinó que “me subiría a ese carro dada la urgencia que queda patente por las respuestas del Panel UC”.

Loreto Cox, académica UC.

A su juicio, se puede pasar la hora pensando cuál es el mecanismo ideal. “El momento es ahora, porque el próximo año es la elección y es posible que el próximo Congreso sea aún más fragmentado”.

Consultada por el límite del 5%, dijo que “son medidas que ya se usan en otras democracias sólidas, como Alemania y Nueva Zelanda. Esto no es un invento chileno, y me parece que este argumento de que es un regreso al binominal no tiene ningún sentido, se propende a que los partidos se fusionen”.

Según detalló, en Chile ha habido alrededor de siete partidos en los años 90 y hasta 2000.

Cox admitió que hay un desafío en obtener el apoyo de los partidos chicos que están en riesgo, pero planteó que una forma “es diferir un poco la entrada en vigencia de estas propuestas”.

También opinó que la pérdida del cargo por renunciar a una colectividad “es una medida común en otros países. Cuando uno entiende la política como debate de visiones de mundo e ideas, hace sentido que uno no vota solo por un candidato, sino que una persona que tiene detrás un conjunto de ideas y, cuando esa persona se aleja de aquello, ya no cumple bien al idea de representación que uno quería para la democracia”.