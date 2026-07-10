A los 94 años fallece Enrique Krauss (DC), exministro del Interior de Aylwin y figura clave de la transición a la democracia

A través de un comunicado, desde la Democracia Cristiana expresaron su “más profundo dolor” y destacaron su calidad de servidor público.

Pasadas las 13:00 horas de este viernes, la Democracia Cristiana dio a conocer y lamentó, a través de red social X, la muerte del expresidente de la colectividad abogado Enrique Krauss Rusque (94), padre de la secretaria nacional de la colectividad y exministra Alejandra Krauss. A quien, además, definen como “destacado militante” de la tienda.

Exministro de Economía del gobierno de Eduardo Frei Montalva, fue también. Por otro lado, fue ministro del Interior de Patricio Aylwin durante todo su periodo. Época en que le correspondió enfrentar episodios como el asesinato del senador UDI Jaime Guzmán y los polémicos “pinocheques”.

A través de un comunicado emitido más tarde, la DC se explayó sobre la pérdida, expresando “su más profundo pesar por el fallecimiento” de Krauss, destacado que fue un “hombre de Estado, exministro del Interior, expresidente de nuestra colectividad, exdiputado de la República y uno de los grandes referentes del humanismo cristiano y de la política chilena”.

“Tu legado permanecerá vivo”

Y recuerdan, además, que “su liderazgo fue decisivo en momentos fundamentales de nuestra historia, especialmente durante el proceso de recuperación y consolidación de la democracia, desempeñando con altura de miras el cargo de Ministro del Interior del presidente Patricio Aylwin Azocar.”, haciendo énfasis en “su capacidad de diálogo, prudencia y búsqueda permanente de acuerdos dejaron una huella imborrable en la vida política nacional”.

La Democracia Cristiana recordará a uno de sus expresidentes “como un dirigente íntegro, cercano y profundamente comprometido con los valores del humanismo cristiano”, señala el comunicado, que añade que “su ejemplo de consecuencia, honestidad y servicio público seguirá inspirando a las actuales y futuras generaciones de demócrata cristianos”, sosteniendo que “tu legado permanecerá vivo en la historia de nuestro partido y de la República de Chile”.

Por último, el partido expresa, en estos momentos “de dolor”, “nuestras más sinceras condolencias a su familia, especialmente a nuestra camarada Alejandra Krauss Valle, a sus seres queridos y a todos quienes compartieron con él una vida de servicio al país”.