APEC en China y ONU en Nueva York: La agenda internacional que espera a Kast en 2026

El Presidente electo junto a su canciller, Francisco Pérez Mackenna, definirán la ruta para asistir a sus primeras cumbres internacionales.

Un intenso 2026 en materia internacional espera al Presidente electo, José Antonio Kast, quien junto a su canciller, Francisco Pérez Mackenna, deben programar su participación en distintas instancias multilaterales entre las que se cuentan la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que este año se realizará en China, en la ciudad de Shenzhen.

El encuentro de líderes en el gigante asiático, que incluyen a los de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taipéi Chino, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam, está programado para los días 18 y 19 de noviembre de 2026. El lema oficial esta vez será: “Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos”.

El otro encuentro clave es la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en la sede de la ONU en Nueva York.

La semana en que exponen los mandatarios será entre el 22 al 28 de septiembre y será el primer mensaje que Kast entregue en su calidad de mandatario ante el organismo multilateral. A esa instancia llegará en medio de la postulación realizada hace unas semanas por Chile, México y Brasil de la exmandataria Michelle Bachelet a la secretaría general de ese organismo y que Kast -al asumir- deberá resolver si apoya dicha decisión.

Entre los eventos internacionales también se cuenta la Cumbre Climática COP31, que tendrá lugar en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre, momento en que la nación anfitriona asumirá la presidencia oficial en colaboración con Australia, que liderará parte de las negociaciones.

Además, la XXX Cumbre Iberoamericana se llevará a cabo en Madrid, España, los días 4 y 5 de noviembre, bajo el lema “Iberoamérica: Juntos construimos nuestra Comunidad”.

A nivel regional, se desarrollará la X Cumbre de Las Américas en Punta Cana, República Dominicana. Originalmente estaba prevista para finales de 2025, pero fue pospuesta para 2026 tras un análisis de la situación en el continente.

En Santa Marta, Colombia se realizará la IV Cumbre CELAC-Unión Europea, los días 9 y 10 de noviembre. Este encuentro es fundamental para la cooperación birregional en transiciones energética, digital y ambiental.

La Alianza del Pacífico tendrá su próxima cumbre de líderes del bloque en México durante el segundo semestre.

Adicionalmente, la Cumbre del G20 está programada para el 14 y 15 de diciembre en Miami, Estados Unidos; y la Cumbre de los BRICS se espera que se realice en la India, aunque la fecha específica aún no ha sido definida. En años anteriores, Chile ha participado en ambos encuentros como país invitado.

Primer viaje oficial

Pero Kast también está definiendo su primer viaje al extranjero como mandatario en ejercicio. La tradición diplomática señala que el primer viaje oficial de un Presidente sea a Argentina, pero José Antonio Kast, ha marcado diferencia al realizar varias giras internacionales en calidad de Presidente electo, visitando Argentina, Perú, Centro América y Europa.

Sin embargo, todo indica que Kast se volverá a encontrar en Buenos Aires con Javier Milei, entre marzo o abril, esta vez como mandatario en ejercicio. Otras giras que el mandatario realizaría este año serían a nivel regional, pero los destinos aún no han sido confirmados.