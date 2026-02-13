Boric encabeza el último consejo de gabinete de su mandato: "Tenemos que hacer un traspaso impecable”

Boric insistió en sacar adelante proyectos de ley que no hayan podido ser oficializados en su gobierno.

El Presidente Gabriel Boric comenzó a las 8:30 horas de este viernes el último consejo de gabinete de su mandato, que finaliza en menos de un mes.

Con palabras de aliento para los afectados por los incendios en el sur del país, donde además recalcó que seguirán en trabajos de coordinación con el Gobierno entrante, donde destacó una disposición de traspaso de “entender que independiente de nuestras diferencias políticas, trabajamos para un mismo pueblo, trabajamos para la misma gente, nos une el mismo país y, por lo tanto, tenemos que hacer un traspaso impecable”.

En materia de tareas pendientes, Boric insistió en el proyecto de sala cuna, el que luego de ser retrasado en su votación, lo que ocasionó declaraciones cruzadas entre el Presidente y la Unión Demócrata Independiente (UDI).

El proyecto, podría tener un fin en el regreso del receso legislativo de febrero, la semana antes de que asuma el Presidente electo José Antonio Kast, quien ha sido puesto en suspenso la viabilidad técnica y el peso económico que tendría aprobar una ley del estilo.

En adición, Boric también recordó el sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES), el que se encuentra actualmente en segundo trámite en el Senado. Donde destacó que “si hay voluntad política podemos sacarlo adelante. Nosotros la tenemos … ¿Se puede? se puede. Depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos”, cerró el Presidente saliente.