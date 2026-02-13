Boric encabeza el último consejo de gabinete de su mandato: "Tenemos que hacer un traspaso impecable”
Boric insistió en sacar adelante proyectos de ley que no hayan podido ser oficializados en su gobierno.
Noticias destacadas
El Presidente Gabriel Boric comenzó a las 8:30 horas de este viernes el último consejo de gabinete de su mandato, que finaliza en menos de un mes.
Con palabras de aliento para los afectados por los incendios en el sur del país, donde además recalcó que seguirán en trabajos de coordinación con el Gobierno entrante, donde destacó una disposición de traspaso de “entender que independiente de nuestras diferencias políticas, trabajamos para un mismo pueblo, trabajamos para la misma gente, nos une el mismo país y, por lo tanto, tenemos que hacer un traspaso impecable”.
En materia de tareas pendientes, Boric insistió en el proyecto de sala cuna, el que luego de ser retrasado en su votación, lo que ocasionó declaraciones cruzadas entre el Presidente y la Unión Demócrata Independiente (UDI).
El proyecto, podría tener un fin en el regreso del receso legislativo de febrero, la semana antes de que asuma el Presidente electo José Antonio Kast, quien ha sido puesto en suspenso la viabilidad técnica y el peso económico que tendría aprobar una ley del estilo.
En adición, Boric también recordó el sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES), el que se encuentra actualmente en segundo trámite en el Senado. Donde destacó que “si hay voluntad política podemos sacarlo adelante. Nosotros la tenemos … ¿Se puede? se puede. Depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos”, cerró el Presidente saliente.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“Existe una profunda preocupación”: Caída en la entrega de los principales subsidios habitacionales enciende las alarmas en la CChC
El gremio subrayó que los datos oficiales muestran que en 2026 el total de subsidios habitacionales disminuiría un 15,9%, hasta llegar a 161.233 unidades, “lo que implica un retroceso significativo en los esfuerzos de continuidad y reactivación del sector”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete