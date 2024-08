Boric entra al debate por minuta: “No me sorprende que las AFP hagan propaganda” frente a reforma de pensiones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El Presidente Gabriel Boric entró al debate respecto a la minuta elaborada por la Asociación de AFP que fue entregada a los parlamentarios en medio de la tramitación de la reforma de pensiones en el Senado, indicando que no le sorprende que den a conocer su postura y consideró que los planteamientos del gremio no son tan relevantes.

En un punto de prensa en La Moneda, el mandatario sostuvo que “las AFP durante mucho tiempo han utilizado parte de los recursos que ganan con las cotizaciones de los chilenos en hacer propaganda por su causa. En ese sentido, no me sorprende que sigan haciéndolo cuando están frente a un Gobierno y una sociedad que está consciente que el actual modelo de pensiones en Chile no da, porque las pensiones no alcanzan para vivir”.

Marcel y minuta de las AFP: “Es muy extrema” y tiene “muchos juicios políticos”

Agregó que “la Asociación de AFP no puede negar que el actual sistema no está funcionando y, por tanto, es urgente una reforma, esto lo han comprendido todos los sectores políticos”.

El mandatario planteó que “lo que diga la Asociación de AFP de verdad no lo considero tan relevante, es parte del debate legítimo en democracia, pueden expresar su opinión, ellos están defendiendo su interés, pero lo que me importa es que las pensiones suban ahora y no en 10 o 20 años, y por eso estamos tratando de alcanzar un acuerdo con todas las fuerzas políticas”.

Ministra Jeannette Jara: "No me gusta andar de víctima por la vida, como la Asociación de AFP que ahora anda de víctima por su minutita"

Venezuela: “Maduro ha intentado cometer fraude”

El Presidente también se refirió a la situación generada luego de las elecciones en Venezuela, afirmando que “la postura del Gobierno es que no tengo dudas que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, ya hubieran mostrado las famosas actas, ¿por qué no lo han hecho?”.

Agregó que “están cometiendo graves violaciones a los Derechos Humanos reprimiendo a la gente que se está manifestando e iniciando persecuciones penales que son irrisorias, que no son aceptables en países democráticos, a lideres de la oposición”.

Y frente a los llamados de parlamentarios para que reconozca como ganador de las elecciones al candidato opositor Edmundo González, el Presidente señaló que “Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro, no confiamos además en la independencia ni imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido validados por organismos internacionales independientes del régimen”.