Defensa de Sergio Muñoz califica aprobación conjunta de acusaciones en la Cámara como "violación a los derechos humanos"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Tras la aprobación de la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, por parte de la Cámara de Diputados, la defensa el Muñoz calificó la acción como “una infracción al debido proceso”.

“No se puede ejercer defensa de dos consultas inconexas (...) No puedes hacer cargos a dos personas por las conductas de una", dijo el abogado Jorge Correa Sutil durante una entrevista en radio Duna, este jueves.

En la misma línea, Correa precisó en otra entrevista radial que “eso un acto de violación a los derechos humanos, porque juzgar a dos personas por conductas inconexas implica vulnerar el debido proceso".

“Me puedo defender o puedo defender al juez Muñoz de los cargos que se le hacen a él, no puedo defender simultáneamente los cargos que se hacen a Ángela Vivanco, no soy su abogado. Si se juzga a ambos juntos, simplemente se hace un acto injusto, propio de la Edad Media", explicó en Tele13 radio.

A juicio del abogado, “no tiene ningún problema si acusas a las personas de haber cometido un mismo acto conjuntamente, la responsabilidad es la misma, pero cuando acusas a dos personas por conductas inconexas -y estas lo eran: fechas, situaciones y causas distintas- no puede juzgarse dos conductas distintas en una misma acusación”.

“No quiero ofender a nadie, pero me preocupa que se comentan violaciones a derechos humanos y pase piola", enfatizó.

Al ser consultado sobre el pronunciamiento que se espera del Senado durante la próxima semana, Correa dijo que "me hago la esperanza de que sean vistas por separado, ojalá una en pos de la otra, primero una y después la otra para que no sigamos en esta confusión. Pero lo que no cabe duda es que el Senado las va a votar por separado y va a haber que juzgar, en el caso del juez Muñoz, su propia conducta”.

Mientras el Senado se pronuncia, los jueces de la Corte Suprema quedarán suspendidos de su cargo.