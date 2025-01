Exvicepresidente de la Fech asume en Bienes Nacionales tras polémico intento de compra de casa de Allende

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Presidente Gabriel Boric designó como ministro de Bienes Nacionales (BBNN) a Francisco Figueroa Cerda, en remplazo de Marcela Sandoval, quien fue destituida del cargo luego que el mandatario le solicitara la renuncia debido al escándalo por el polémico intento de compra de la casa del ex Presidente Salvador Allende en la calle Guardia Vieja para transformarla en un museo.

La fallida venta del inmueble generó un conflicto político al gobierno debido a que la Constitución prohíbe a ministros y parlamentarios suscribir contratos con el Estado, situación que afectó a la titular de Defensa, Maya Fernández, al ser nieta de Allende y también a la senadora e hija del ex mandatario, Isabel Allende, quienes incluso firmaron un contrato en notaría, pero según han señalado el compromiso no se terminó de realizar debido a que no hubo ni traspasos de recursos ni de propiedad.

Sin embargo, la oposición busca responsabilidades políticas más allá de Sandoval y han interpuesto acciones tanto en el Tribunal Constitucional como en el congreso buscando cesar en el cargo a la senadora y la ministra por infracción a la Constitución.

El nuevo ministro de BBNN es periodista de la Universidad de Chile y magíster en Cultura y Sociedad de la London School of Economics and Political Science de Inglaterra.

Entre marzo de 2022 y agosto de 2023 se desempeñó como Jefe de Gabinete de la entonces ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro; de quien posteriormente fue Jefe de Gabinete en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Anteriormente, entre 2012 y 2015, fue director de la Fundación Nodo XXI. Además, entre 2009 y 2011, ejerció como vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.