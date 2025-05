Jaime Mulet (FRVS) por empresas chinas y el litio: “Es una mala noticia (...) vale la pena investigar a fondo"

El candidato presidencial y diputado Jaime Mulet, quien integra la Comisión de Minería y representa al distrito 4 de Copiapó en la Cámara Baja, analizó en conversación con Diario Financiero la situación generada a raíz del desistimiento de las dos empresas chinas de continuar con sus proyectos cátodos de litio y baterías en el norte del país y anuncia que no descarta pedir una comisión investigadora por este caso que está convencido “hay que investigar a fondo”.

Pero, en esta entrevista que se realizó antes de la intervención de la embajada china en Chile en el tema de las empresas, también aborda el tema presidencial. Explica que le parece una buena decisión haberse sumado a la primaria oficialista y que el compromiso de todos es plegarse a la candidatura que se imponga el 29 de junio.

“Lo que logra Piñera es consolidar un gobierno de derecha democrática, le guste a uno o no. Matthei destruye ese legado de Piñera a la derecha”.

- ¿Qué le parece haber conocido la información acerca de que dos empresas chinas se desistieron de sus planes para construir una planta de cátodos de litio y otra de baterías de litio en Chile?

- Me llamó la atención que nos enteráramos por vuestro diario, porque es un tema muy relevante. Me hubiera gustado que el vicepresidente de Corfo nos informara, ya que es un hecho relevante que evidencia un problema en la Estrategia Nacional del Litio. Me llamó la atención no estar informado con anticipación de algo que debió salir del mundo público. No sé si lo estaban ocultando, tratando de reversarlo, no tengo idea. Pero bueno, la noticia se reconoce por el propio Gobierno, se dan algunas explicaciones, pero sin duda es un tropiezo importante.

- Algunos están pidiendo la renuncia de la ministra Maisa Rojas, como encargada del tema, ¿qué significa esto para Chile, que puede ser que tengamos una riqueza que nos estamos demorando mucho en explotar y nos podemos quedar atrás? Se dice que la variación en el precio del litio podría haber influido en la decisión de las empresas chinas.

- Se dan dos líneas de argumento: uno, el que usted señala que es, obviamente, muy contundente para el desarrollo de un proyecto de orden empresarial y puede alterar los planes de negocio de cualquier compañía. Es un argumento serio que uno debe atender. El otro es el de la permisología que, de alguna manera han esbozado algunas empresas, y eso evidentemente es más grave desde el punto de vista del Estado. Ahora, creo que principalmente tiene que ver con el primer argumento, si se hubieran mantenido los precios elevados no creo que hubiese habido un desistimiento.

- ¿Ambos argumentos habrían influido?

- Es una mixtura y el Estado no supo, no pudo o no tuvo la suficiente diligencia o capacidad para amarrar que el negocio partiera; porque el Estado era facilitador no sólo por el precio preferente del litio, sino también, por ejemplo, en la disposición o demora en la determinación de un bien fiscal para instalar una de las plantas. Y eso puede ser verdad porque el Ministerio de Bienes Nacionales es tremendamente ineficiente y en este Gobierno lo ha sido más aún.

“Las malas noticias hay que reconocerlas y ver si hay responsabilidades"

- Pero en la oposición responsabilizan a la ministra Rojas de lo sucedido…

- Claro, pero eso tiene que ver con quien entiendo preside el comité. No sé si corresponda la renuncia de la ministra, no me voy a pronunciar sobre eso, o si es Corfo, que es más operativo, pero es una mala noticia y las malas noticias hay que reconocerlas y ver si hay responsabilidades o es el precio, habrá que determinarlo, y bien vale la pena investigar eso a fondo.

- No sé si usted tiene más información al respecto, pero no habría multas asociadas al desistimiento de las empresas, ¿qué le parece?

- Sí, llama la atención precisamente que sea un acto unilateral y que no reciba ninguna sanción. Por eso le digo, que hay que investigar a fondo qué pasó en este proceso y vale la pena hacerlo. O desde la Comisión de Minería y Energía en que yo estoy; o incluso una comisión investigadora que no descartó pedir, dado la relevancia del tema. Aunque me hubiera gustado que el Gobierno diera la cara y no que lo confrontara la prensa.

- En términos generales, ¿ha modificado su postura a favor del acuerdo Codelco-SQM o ha cambiado de opinión después de lo que se ha conocido estos días?

- Lo apoyo. Aquí yo hice un giro, fui muy crítico de prorrogar el contrato a SQM a fines del gobierno de Bachelet. Pero del acuerdo que se hace en este Gobierno respecto de la forma de explotar el Salar de Atacama a través de Codelco y SQM me pareció adecuado dado el contexto político y la realidad. Fue un acuerdo pragmático y especialmente me gustó por la manera en que el Estado de Chile asegura la captación de renta.

- ¿Qué le parece que se produzca esta especie de simbiosis entre la exministra Jeannette Jara, del PC, y la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en cuanto a rechazar el acuerdo Codelco-SQM por el litio.

- Me llama profundamente la atención que se toquen dos posiciones, una por el lado de la derecha y otra por el lado de la izquierda, en un tema que se discutió bastante. En primer lugar, cuando se plantea la Estrategia Nacional del Litio el año 2022 se señala con claridad que se iba a buscar un entendimiento o con SQM o con Albemarle, se dice con tiempo. Nadie se opuso incluido el Partido Comunista y la entonces ministra; ni tampoco la UDI. El argumento de Matthei es que busca una participación a través de un proceso distinto; y el de Jara es que ella hubiera hecho una empresa nacional del litio. Yo prefiero, dadas las circunstancias, el modelo por el que optó Pacheco, todo el Gobierno.

- A su juicio, ¿se podría atribuir el cambio de postura de Jara a que tiene que hablarle a su público objetivo en el marco de la primaria oficialista?

- Es muy probable. Bueno, ella es comunista y tiene una visión más estatista de la sociedad. Y uno puede entender que era ministra de un gobierno más amplio, ahora es candidata comunista per se.

- De cara a la primaria oficialista, ¿qué le parece el reconocimiento público de Carolina Tohá sobre su relación con el ministro de Hacienda?

- Conociéndola, creo que el Presidente tuvo sus razones (para mantenerla en el cargo).

- A su juicio, ¿es un flanco más que un aporte a la campaña de Carolina Tohá?

- No sé, están las dos opiniones. Si yo fuera presidente trataría de no tener una pareja o cónyuges de ministros, para serle bien honesto. Preferentemente es algo que hay que evitar.

“En el oficialismo estamos todos en el margen de error”

- ¿Cómo ve esta carrera hacia la primaria?

- Creo que fue un gran logro hacer la primaria, cuando nuestros vecinos de la derecha no se pusieron de acuerdo. Más allá de eso, creo que es un buen método para resolver dentro de un pacto político de diferentes partidos la situación de una candidatura presidencial. Creo que se ha ido desarrollando bien, hay que ir manifestando las diferencias que tenemos.

- Los cuatro candidatos del oficialismo han planteado que se van a alinear con quien gane la primaria. ¿Qué tan complejo puede ser para usted alinearse tras la candidatura de Jeannette Jara?

- Eso lo resolví antes de entrar a la primaria y, obviamente, hice el examen de esa situación, porque la otra alternativa era que el partido fuera con una candidatura a la primera vuelta, derechamente. Pero las decisiones políticas no son tan fáciles y creo que este era el mejor camino, dada la posibilidad real de que la derecha pueda llegar con dos candidatos a la primera vuelta. Creo que había que acumular fuerzas.

- Las cifras de la última CEP dan cuenta de que las tres primeras mayorías son representantes de la oposición. ¿Le preocupa eso?

- Eso es algo que nos obligó, o nos condicionó o nos sedujo para ir a la primaria. Hay un 52% de gente que todavía no da su opinión. Entonces, en el oficialismo estamos todos en el margen de error, yo también estoy en el margen de error, de manera que hay un desafío de desarrollar esta primaria muy bien, con mucha fuerza, marcar nuestras diferencias y nuestros puntos de entendimiento, qué es lo que le proponemos al país.

- Yo sé que los candidatos nunca se quieren poner en el supuesto de perder una elección, no es lo ideal, pero dado que, hasta ahora, las encuestas dicen que la más probable futura presidenta de Chile es Evelyn Matthei, ¿se imagina su eventual gobierno?

- Me cuesta ponerla en un marco y eso siempre es complejo, porque los países tenemos que prepararnos para las situaciones críticas; quienes presiden, quienes tienen cargos de poder y en las situaciones críticas son donde uno ve cómo actúa un determinado presidente. Seguramente durante el proceso de campaña ya va a tener que ser más clara en algunas cosas.

- ¿Le cuesta, por ejemplo, verla más parecida a lo que fueron los gobiernos de Sebastián Piñera?

- Sin duda. Las declaraciones que hizo Matthei a propósito de los asesinados durante la dictadura, cuando dice que cree que esas muertes tuvieron una justificación porque estábamos en guerra, o sea, es una brutalidad. Perdóneme. Y lo que logra Piñera es poner un gobierno de derecha democrática consolidado, le pueda a uno gustar o no, pero consolida eso. Ella destruye ese legado de Piñera a la derecha, con esas declaraciones.