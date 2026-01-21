Kast reitera el mensaje a sus futuros ministros: “Todos tenemos que hacer un sacrificio este año, no se viene fácil”

El presidente electo hizo un llamado a “controlar las expectativas” y reiteró el concepto de “unidad nacional” dicho la noche del martes posterior a la presentación de su gabinete.

El Presidente electo de la República, José Antonio Kast, entregó un nuevo mensaje a sus ministros luego de dar a conocer su gabinete la noche de este martes 20 de enero, además de hacer un llamado a controlar las expectativas de cara a su nueva administración.

El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Chile (Clapes UC), en el Aula Magna de dicha casa de estudios, acogió a Kast la mañana de este miércoles, bajo el lema “Reflexiones sobre Chile 2026-2030”. El futuro jefe de Estado llegó acompañado de su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el próximo biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, a los que durante su intervención catalogó como “el plato fuerte” del ala económica del gabinete.

El Presidente electo comenzó agradeciendo la invitación, donde dejó entrever las dificultades que enfrentará el entrante Gobierno cuando asuma este próximo 11 de marzo. “Todos tenemos que hacer un sacrificio este año, no se viene fácil”, fue la frase con la que Kast dio inicio a su discurso, en miras de lo que catalogó como un “Gobierno de emergencia”.

Kast también abordó la situación económica: “Más allá del monto, lo importante es que instalamos un punto, cómo nos hacemos responsables de los pocos recursos que tenemos y los destinamos a los más necesitados compatriotas”. En esa misma línea, recordó que en su mandato “tenemos la responsabilidad de dirigir los destinos del país”.

Otro punto que abordó fue lo que definió como “emergencia en seguridad”, donde remarcó que en Chile “se le perdió el respeto a instituciones que son fundamentales para la República, y eso nosotros lo queremos cambiar, lo queremos recuperar, el respeto a la autoridad”. En esa línea, relevó medidas como el “Rol Único de Vándalos” (RUV), instrumento con el cual se llevará una trazabilidad digital de quienes cometan delitos de vandalismo, a quienes se les limitará el acceso a subsidios, becas y otros beneficios del Estado.

Cerrando el punto, Kast definió la emergencia como “un problema de legitimidad institucional. El Estado que no controla las calles, que no controla las áreas verdes, las fronteras, hace que las personas pierdan la esperanza, se pierda la fe y no se cumple la ley”.

Expectativas y unidad nacional

En la parte final de su intervención, Kast ahondó en su definición de lo que él llama “unidad nacional”, remarcando que “nuestra lealtad es con Chile, no es con el partido político, no es con una persona, es con Chile. Y eso es lo que queremos ir reflejando siempre”.

Kast también hizo un llamado a controlar las expectativas por parte de la ciudadanía, las que en sus palabras “son tan altas que al primer traspié o a la primera vez que uno no entrega algo, como que las personas se desencantan”.

Quien también estuvo en la ceremonia fue el exPresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con quien Kast ha mantenido reuniones y le dio las gracias por “estar siempre presente”.

El futuro mandatario valoró la colaboración de Frei, la que catalogó como “un hito que rompió una situación de distanciamiento permanente y se pudo establecer ahí una manera de enfrentar lo que venía”, agregando que “esa ventana que se abrió, queremos profundizar y tratamos también como equipo de reflejar en el día de ayer con distintas miradas e políticas anteriores, ver cómo enfrentamos un futuro en estas emergencias que tenemos por delante”.