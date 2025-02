La Moneda le responde a Matthei por gasto fiscal: “No basta con recortar gasto, necesitamos crecer”

“No basta con recortar el gasto, necesitamos crecer”, afirmó la ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, frente a las críticas señaladas por la candidata presidencial de RN y la UDI, Evelyn Matthei, quien sostuvo que debido al preocupante endeudamiento del fiscal en su eventual gobierno deberá reducir el presupuesto en US$6.000 millones para sanear las cuentas fiscales.

Cuando se le preguntó a la ministra por las declaraciones de Matthei, indicó que “se me viene a la cabeza lo que dijo el ministro Marcel refiriéndose a dirigentes políticos que piensan que es fácil recortar el gasto. No es fácil y sin embargo se ha hecho de manera decidida”.

Explicó que “se ha mantenido una política de responsabilidad fiscal que, por supuesto, está dando resultados, se ha reducido la tasa de crecimiento de la deuda, pero sobre todo se ha trabajo en aumentar el crecimiento”.

Indicó que “no basta con recortar el gasto, necesitamos crecer y eso como gobierno lo hemos dicho en forma clara, y las buenas y positivas cifras que hemos visto en materia económica en los últimos dos meses dan cuenta que ese trabajo serio y sostenido en el tiempo que ha sido prioridad del Presidente se ha llevado adelante y está entregando resultados”.

Mencionó la estrategia nacional de litio, la economía digital, exportaciones y la inversión extranjera directa “que es tan importante para el crecimiento, son todos ámbitos en que vemos avances, por lo tanto, nos quedamos con que aquí se ha tenido una política de responsabilidad fiscal seria”.

Recordó que “partimos el año con un recorte de $700 mil millones, pero además se ha tenido una estrategia sostenida y responsable de crecimiento económico. Reiteró que cortar gasto no es fácil, porque aquí existen responsabilidades legales, hay programas de subsidios, ayudas a familias y hay que asegurar el acceso a la salud, la educación y eso requiere de gasto, por eso no se trata solo de cortar, si no que sobre todo ver cómo podemos crecer”.