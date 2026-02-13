“La tarea para el próximo Gobierno es más fácil”: Elizalde ante recorte de gasto en gabinetes ministerial al que aspira administración Kast
Las declaraciones se sucedieron luego del último consejo de gabinete llevado a cabo en en palacio de La Moneda, encabezado por el Presidente Boric
Esta mañana, se llevó a cabo el último consejo de gabinete encabezado por el Presidente Gabriel Boric, a 26 días del cambio de mando. El salón Montt recibió a los encargados de cada una de las carteras, quienes dieron cuenta de los avances realizados durante el presente Gobierno.
Previo a la reunión, el mandatario hizo hincapié en la aprobación de proyectos de ley importantes para la actual administración, entre los que destacó el correspondiente a sala cuna y el Financiamiento público para la Educación Superior (FES), ambas medidas que han sido puestas en duda por el Gobierno entrante, debido a su factibilidad económica.
Horas más tarde, cerca de las 11:30 horas se dio inicio a la vocería de Gobierno, en la cual estuvo presente el ministro del Interior Álvaro Elizalde, quien además es el encargado del traspaso de Gobierno con su próximo homólogo, Claudio Alvarado.
Respecto a la administración entrante, Elizalde abordó la posibilidad de una reducción de al menos un 15% del presupuesto en todos los ministerios, en el marco del recorte fiscal propuesto por la próxima administración.
Frente a la directriz, el ministro afirmó que “la tarea para el próximo Gobierno es más fácil que la que nos tocó enfrentar a nosotros bajo el mandato del Presidente Boric”.
El ministro del Interior recordó que recibieron un país que producto de la pandemia de Covid-19 tenía “un descalce entre ingresos y gastos”, agregando que durante el primer año, fue ese descalce el que “obligó a tomar medidas para efecto de controlar el gasto, y simultáneamente enfrentar el desafío de controlar la inflación y no generar una recesión”.
Elizalde, además, afirmó en que ese primer año de Gobierno “se hablaba de que iba a haber estanflación, es decir recesión con inflación, lo que no ocurrió, la economía creció”.
Junto a ello, y respecto al recorte propuesto por el Gobierno entrante, recalcó que el gasto siempre “debe estar focalizado sobre la base de las necesidades que tienen las personas, poniendo énfasis en el gasto social”.
