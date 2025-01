Matthei presenta su plan migratorio con foco en "fronteras seguras"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En Arica, la precandidata presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evelyn Matthei, presentó su estrategia integral para el control fronterizo y el combate al crimen organizado transnacional, afirmando que “Chile necesita fronteras seguras”.

Al hacer un balance de la migración irregular y de ingresos clandestinos, la exalcaldesa de Providencia dijo que “esto refleja una profunda crisis en nuestra capacidad de control fronterizo. Es evidente que el enfoque actual no está funcionando. Chile necesita fronteras seguras, no excusas. La migración irregular no será tolerada” y que “este es un tema país en que nadie puede hacerlo solo”.

Luego de visitar el complejo fronterizo de Chacalluta, donde presentó sus primeras propuestas para el control migratorio, la exministra señaló que “llegó el momento de dejar de lamentarnos. Chile enfrenta un desafío que no podemos seguir ignorando: el creciente flujo de migración irregular y su impacto en nuestra seguridad, en nuestra economía y el dinero que esto significa para el Estado: en viviendas sociales, Fonasa, educación pública. No más”.

Los ejes de la propuesta elaborada por el equipo de Matthei, que encabeza el exdirector nacional del Servicio de Migraciones, Álvaro Bellolio, se dividen en infraestructura para el control fronterizo; capacidades operativas de respuesta rápida; centros de internación y procesamiento; efectividad de las reconducciones con Bolivia y colaboración internacional; y término de privilegios para migrantes clandestinos.

Visión del Gobierno

En tanto, en La Moneda la ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró las propuestas señalando que son bienvenidas y que para lograr resultados el trabajo entre oposición y Gobierno es fundamental.

“Me parece que las propuestas que hay ahí están apoyando y replicando las medidas que estamos aplicando en materia de fronteras en el país. Las medidas propuestas en una enorme medida se están ya implementando para detectar movimientos en la frontera con tecnología de vanguardia, vigilancia aérea, capacidad de respuesta conjunta, registro biométrico en la frontera, cosas que no existían hace poco tiempo”, dijo la secretaria de Estado.



La jefa de gabinete agregó que las medidas son bienvenidas y sirven para que se vayan sumando nuevos esfuerzos en materia de control fronterizo.