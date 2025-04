Mirosevic se baja de la primaria oficialista y apoya a Carolina Tohá para frenar a Jara

Siguen los reacomodos en el oficialismo, de cara a la primaria de junio que definirá qué candidata o candidato representará al conglomerado en la carrera presidencial hacia La Moneda. Uno de los candidatos a la primaría que tomó decisiones fue el abanderado del Partido Liberal, diputado Vlado Mirosevic.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Claro, porque el parlamentario anunció anoche a su partido que bajaba su opción presidencial. Si bien no es una decisión inesperada, ya que aunque desde el partido han descartado que sea lo que detonó su decisión, se había señalado que no podría participar en la elección oficialista, porque el Partido Liberal no estaría inscrito en todo el país. Lo mismo que ocurriría con Demócratas en la oposición. Junto con asegurar que esa no fue la motivación del diputado, las firmas reunidas hasta ahora serán presentadas de igual modo al Servel.

Así las cosas, lo que sí señalan es que no fue eso lo que motivó a Mirosevic, sino su convicción de que la división de la centroizquierda en la primaria facilitaría el triunfo de candidata comunista Jeannette Jara (PC), lo que para los liberales es el escenario menos competitivo del sector frente a la derecha, en una eventual segunda vuelta.

Entrega oficial de apoyo a Tohá

Es por ello que el diputado liberal no sólo bajó su candidatura, sino que lo habría hecho para entregar su respaldo inmediatamente a la aspirante del PPD a La Moneda, Carolina Tohá, entendiendo que la unidad de la centroizquierda es necesaria para que la exministra gane la primeria y posteriormente la carrera presidencial, frente a la derecha. De ahí que desde el Partido Liberal vean la decisión de Mirosevic como un acto de responsabilidad política.

Pues bien, la decisión del parlamentario liberal se manifestará en una pauta junto con la candidata del PPD, este jueves a las 13:15 horas en calle Londres con Alameda (costado Iglesia San Francisco), donde le entregará a Tohá el respaldo del Partido Liberal.