Paulina Vodanovic baja postulación presidencial: "La reflexión que hemos hecho es ponernos todos detrás de la candidatura de Carolina Tohá"

La senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, declinó este lunes seguir adelante como carta presidencial, apenas dos semanas después de que fuera proclamada como postulante a La Moneda por su colectividad.

"Nuestra postura no se confunde: las candidaturas son instrumentos, no fines", dijo en una misiva al Comité Central del Partido Socialista. "Por lo mismo, quienes compartimos una visión acerca de lo que está ocurriendo en Chile y el mundo, como es el socialismo democrático, debemos ser capaces de consensuar un marco de acción", agregó en la carta, en que no hizo referencia explícita a la candidata del PPD, Carolina Tohá.

No obstante, posteriormente indicó a periodistas que aunque es el Comité Central del PS quien designa a las candidaturas que apoya, "evidentemente que la reflexión que hemos hecho es ponernos todos detrás de la candidatura de Carolina Tohá, pero eso es lo que yo he compartido con los compañeros y compañeras del Comité Central y es motivo de la discusión que se dará en una instancia democrática como es el Comité Central".

Vodanovic indicó en su carta que "luego será el momento de unir aun mayores esfuerzos con las candidaturas del PC, FA y PRVS. Pero por ahora, es entrre quienes compartimos los principios e historia del socialismo democrático quienes tenemos el deber de coordinar una plataforma común".

Tohá valora unidad

Tohá calificó de "generosidad y muestra de compromiso" el desistimiento de Vodanovic en la carrera hacia La Moneda.

"Aquí ha habido grandeza, y ello muestra una vez más que nuestro sector tiene vocación para sumar, unir y construir mayorías para gobernar", indicó Tohá en una declaración.