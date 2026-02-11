Nuevas reuniones de coordinación en La Moneda chica con foco en los primeros 90 días de Gobierno

Con el reloj corriendo y, a solo un mes del cambio de mando, la Oficina del Presidente Electo (OPE) está abocada a las coordinaciones de cara al 11 de marzo, fecha en que ministros y subsecretarios deberán asumir definitivamente a sus respectivas carteras en Santiago centro. Así, se han sucedido una serie de reuniones en la denominada “Moneda Chica” en las últimas semanas.

Este miércoles, por el inmueble han pasado el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; el próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje; el ministro de Transporte, Louis de Grange; el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; el subsecretario de Minería, Álvaro González; y la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien sostuvo encuentros con el presidente de Republicanos, Arturo Squella.

La visita de Steinert se enmarca en una agenda particularmente intensa, que también ha incluido encuentros con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), instancia en la que diversos alcaldes han manifestado su interés en coordinar la implementación de la ley de seguridad municipal.

Este diálogo forma parte de un trabajo interministerial que, además, involucra a las carteras de Vivienda, Defensa y Justicia.

Además, parte de estas conversaciones se insertan en la articulación del denominado “ Plan Desafío 90”, hoja de ruta para los primeros tres meses de gestión, donde la intervención territorial asoma como uno de los ejes, incluyendo materias como el plan Estadio Seguro.

El vocero de la jornada ha sido precisamente Arturo Squella, senador electo por la Región de Valparaíso, quien encabezó uno de los puntos de prensa en una casona que, a diferencia de enero, ha mostrado menor movimiento debido a las vacaciones de varios integrantes del equipo, entre ellos el Presidente electo, José Antonio Kast, y el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Sobre el trabajo previo de marzo, el republicano explicó que la conformación de equipos ha permitido avanzar con mayor precisión en la designación de autoridades. “Ya teniendo gran parte de los equipos, al menos los titulares, ministros y subsecretarios conformados, lo que viene ahora es avanzar en el nombramiento de las autoridades a nivel regional. Y, por otro lado, el ir avanzando también en lo que va a ser el Desafío 90, como lo hemos dado a conocer durante mucho tiempo”, dijo.

El dirigente también abordó la reconstrucción tras los incendios, tras reunirse con el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje. “He tenido la oportunidad de conversar con el futuro ministro de Vivienda y tiene muy claro cuáles son los pasos urgentes inmediatos que hay que hacer, no solo la reconstrucción de Viña Quilpué, sino que también en los episodios que dejaron en la calle a muchas familias en el norte, en el sur de Chile y en Biobío”.

Sala cuna

En relación con el debate por el proyecto de Sala Cuna Universal y los emplazamientos desde el Gobierno actual de una "falta de voluntad" por parte de la OPE y la motivación de un “triunfo político” de la administración entrante, Squella señaló que el análisis debe centrarse en el contenido del proyecto.

En línea con lo planteado por la UDI, dijo que “si es que esto no se transforma en una suerte de un nuevo impuesto al trabajo (…), no veo ningún inconveniente para que se pueda avanzar con esto, pero hacerlo en tiempo récord, teniendo la vista que estamos recién en primer trámite constitucional, con tal de que sea el Presidente actual el que mande el oficio para su promulgación, la verdad es que no tiene ningún sentido”.

Y agregó que se requiere “un buen instrumento que cumpla con los propósitos que todos compartimos”.

Bachelet y futura oposición

Consultado por la candidatura de la exPresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU y las eventuales tensiones con la futura oposición, Squella aseguró que -pese a que no se han pronunciado respecto al apoyo- el clima de diálogo es el mismo y destacó el “espíritu” de las reuniones bilaterales entre ministros entrantes y salientes.

No obstante, sostuvo sobre la decisión que, “en ningún caso, recomendaría que las tomen en función de generar gestos, por mucho que sean pedidos por las autoridades”.

En cuanto al financiamiento de los viajes internacionales del Presidente electo, señaló que si bien a futuro podría evaluarse un presupuesto específico para el período de transición -que en Chile se extiende por tres meses-, actualmente los costos están siendo cubiertos con recursos personales.

“Son 90 días, es un tramo de tiempo muy amplio, a diferencia de otros países en donde las nuevas autoridades se preparan para asumir la tarea. Pero, en definitiva, por de pronto y en lo inmediato, son más bien recursos personales los que se terminan destinando a financiar esta gente”, explicó.

Incluso, relató su propia experiencia: “Les puedo comentar es que en algún minuto que me invitaron a alguna de las giras me dijeron mira, si es que tú te sumas, te tienes que pagar todos tus gastos. Así que hasta ahí nomás llegó mi gira. Pero la verdad es que en el fondo esa es un poco la dinámica”.