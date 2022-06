EFE y Medio Ambiente se enfrentan en la justicia por declaración de humedal urbano en Valparaíso y empresa advierte impacto en servicios

A principios de noviembre de 2021 la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) acudió a la justicia en contra del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) e interpuso un recurso de reclamación de ilegalidad tras la declaración del Humedal Urbano al Humedal Urbano Estero Quilpué, en la comuna de Villa Alemana, Región de Valparaíso. Esto, debido a que, según dijo la empresa en aquella instancia, el polígono de aquella superficie desconoce "la existencia de la vía férrea en el área del humedal, y por tanto desconoce el derecho de propiedad del que goza EFE respecto de la infraestructura ferroviaria superpuesta" a esta área.

Y tras haberse cumplido exactamente siete meses desde aquella reclamación, finalmente este jueves se llevó a cabo la audiencia que enfrenta a ambas partes en el Segundo Tribunal Ambiental.

En este contexto, la empresa ferroviaria solicitó al tribunal que acoja la reclamación y declare ilegal la resolución de la autoridad ambiental “en aquella parte que declara humedal urbano a la faja vía de propiedad de EFE, esto es, faja de terreno de ancho variable sobre la que se encuentra extendida la vía férrea entre las estaciones de Peñablanca y Villa Alemana, así como la faja de protección legal de las líneas férreas". Lo anterior, de manera de ordenar al MMA que redefina el polígono del humedal.

Según explica la compañía, EFE es propietaria de una faja vía ubicada en el sector del Puente Ferroviario Quilpué 2, entre las estaciones Sargento Aldea y Villa Alemana, en el tramo correspondiente a EFE Valparaíso. Y parte de este inmueble se encuentra ubicado dentro del polígono del humedal. De manera que considerando las disposiciones contenidas en la Ley 21.202 -que desde enero de 2020 protege estas superficies- el servicio que actualmente cumple una función de transporte de pasajeros y traslado de carga hasta el puerto de Valparaíso, se vería claramente afectado.

"Lo anterior trae como consecuencia severas restricciones a los usos a los que la faja vía está destinada, ya que afecta el desarrollo de cualquier proyecto de uso ferroviario que se pretenda desarrollar en este tramo de la red ferroviaria de EFE, así como las mantenciones que se deben realizar en la infraestructura preexistente", indica la firma.

Y además alega que "la declaración en cuestión no toma en consideración un derecho preexistente a la Ley que Protege los Humedales Urbanos y atenta contra las facultades de dominio" de la compañía sobre el terreno en cuestión.



CDE en defensa del MMA

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del MMA, solicitó al Tribunal rechazar, en todas sus partes, la reclamación. Y sostiene que la resolución reclamada es un acto legítimo, “que impone una limitación legítima al derecho de dominio de la Reclamante en pos del interés general, con base en la función social de la propiedad, específicamente de la conservación de la naturaleza".

Asimismo, el organismo señaló que dicha resolución "no impide la realización de ningún proyecto o actividad a priori, sino que tiene como consecuencia el ingreso al SEIA, sin perjuicio de las condiciones que impongan los Municipios a la urbanización y construcción próximos a los humedales”.

Y a esto agregó que "la reclamante (EFE) no ha acreditado poseer ningún derecho de servidumbre ferroviaria respecto del Humedal Urbano Estero Quilpué", por lo que "la franja de seguridad reclamada no es más que una consideración interna, que no tiene respaldo normativo y, por lo tanto, no puede considerarse como una limitación para la declaración del HU Estero Quilpué”, detalla.

Cabe destacar que el Humedal en cuestión forma parte de la cuenca costera entre Aconcagua y Maipo, específicamente de la subcuenca del Estero Marga Marga, y posee una superficie de 8,36 hectáreas. Y además, es un espacio de recreación, ecoturismo y regulación climática.

El Tribunal estuvo integrado por los ministros Cristián Delpiano, presidente (s) y Cristián López y la ministra Daniella Sfeir. Los alegatos estuvieron a cargo de los abogados Javier Velasco, en representación de EFE; y Osvaldo Solís, del Consejo de Defensa del Estado, por el Ministerio.