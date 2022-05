El precio del barril de Brent supera los US$ 110 tras nueva propuesta de sanciones a Rusia

El petróleo Brent para entrega en julio terminó este miércoles en el mercado de futuros de Londres en US$ 110,2, un 4,82% más que al finalizar la sesión anterior, tras la nueva propuesta de sanciones de la Unión Europea (UE) a Rusia.



El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de US$ 5,07 respecto a la última negociación, cuando cerró en US$ 105,13.



La cotización del Brent repuntó después de que la Unión Europea (UE) haya propuesto un veto progresivo al petróleo ruso que se haría efectivo a final de año.



El plan, que debe ser aprobado por unanimidad por los veintisiete Estados miembros no está todavía cerrado y ha sido acogido con recelos por Hungría y Eslovaquia, con amplia dependencia del crudo ruso, que podrían contar con exenciones temporales.



Algunos analistas resaltan que el alza de los precios asociada al anuncio puede quedar limitada en el corto plazo, dado que el embargo no se aplicará de forma inmediata.



Aumenta al mismo tiempo la preocupación entre los inversores sobre la evolución de la demanda desde China, ante el temor a nuevas restricciones contra el coronavirus en Beijing.