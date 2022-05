Elisa Giustinianovich, Convencional MSC: “El primer gran desafío es salir de las miradas de comisiones temáticas y pasar a una visión más global”

Un diálogo democrático, en que serán recibidos los aportes de quienes estén “por construir una transición responsable para el próximo orden constitucional”, espera una de las coordinadoras de la comisión de Normas Transitorias, Elisa Giustinianovich (MSC).

La instancia tendrá cuatro semanas de trabajo, en un contexto que la próxima vence el plazo para presentar indicaciones a las normas aprobadas en general por las comisiones temáticas.

“Debe proponerse una transición viable en términos de lo paulatino que deben irse asumiendo cada una de estas transformaciones”.

- ¿Cuáles son las primeras definiciones para el trabajo de la comisión?

-Esta es la instancia para poder crear un mecanismo de carácter transitorio para la nueva Constitución que integramos 33 convencionales (...) La semana pasada estuvimos diseñando con el otro coordinador de la comisión, Eduardo Castillo, la forma de guiar el trabajo para concentrar esta primera semana en Antofagasta con el debate de carácter más político y técnico de la mano con actores clave que hemos invitado desde los otros órganos e instituciones del Estado para que nos puedan retroalimentar respecto a las experiencias y la viabilidad de los plazos que inicialmente se han propuesto y que se tienen que dialogar para tener una visión más concreta y aterrizada para generar una planificación viable y ordenada para transitar a este nuevo orden constitucional.

La primera semana es el debate más intenso, la segunda es cuando se cumple el plazo de ingreso de indicaciones para la construcción de estas normas tomando como base las que fueron aprobadas en general en las comisiones puedan dar curso a la construcción del primer informe que vaya al pleno en la semana subsiguiente.

- ¿Qué temas van a marcar el debate o cree que serán más complejos?

-Hay muchísimos temas que se deben abordar en forma global. Una de las cosas más importantes que tenemos que lograr es salir de la cajita de cada comisión para poder tener una visión más global del texto, porque efectivamente las normas tienen que dialogar entre sí y empezar a darse una propuesta más orgánica y transversal que nos permita construir un tren de normas de carácter consecutivo en una línea de tiempo que podamos dibujar para ir implementando una distribución en su aplicación. Ese es un primer gran desafío: salir de las miradas de comisiones temáticas a una visión más global.

“Diseñar un esquema de transición”

-Hay varias propuestas que hablan de aplicar los cambios en dos años, pero en el caso del nuevo Congreso o la reelección presidencial. ¿Qué plazos considera? ¿Debe regir para las próximas elecciones?

- Esto debe ser evaluado de forma específica para cada uno de los órganos y es importante dar paso a un debate democrático dentro de la comisión. Anticiparse en estos momentos, me parece un poco prematuro, considerando que aún no se abre paso a este diálogo donde podamos ver los distintos aspectos.

Hay muchas preguntas que necesitamos responder: ¿En qué momento se asumen las nuevas competencias de los órganos?, ¿Hay que esperar a que se constituyan los nuevos órganos propuestos o pueden asumir de forma paulatina?, ¿Tenemos que esperar un nuevo ciclo político?

Ese tipo de preguntas están planteadas y son respuestas abiertas que tenemos que comenzar a responder a través del debate. Es prematuro adelantar respuestas, porque cada organismo debe ser evaluado también de forma concatenada con todos los que componen los estamentos de los distintos poderes, y debe proponerse una transición que sea viable en términos de lo paulatino que deben irse asumiendo cada una de estas transformaciones.

Si me pregunta cuáles son las fechas, es una discusión que aún no se da y este martes comienza y, en mi rol de coordinadora, me corresponde habilitar el diálogo en este debate democrático a la ciudadanía. Me parece que esta todo dispuesto para diseñar un esquema de transición al nuevo orden constitucional de forma armónica y debe hacerse con un diálogo bastante compenetrado con los poderes del Estado.

-¿Cómo ve la participación de los convencionales de derecha en la comisión para buscar acuerdos, considerando que algunos ya abiertamente han llamado al rechazo?

- Tenemos dentro de la Convención distintos perfiles de los integrantes de Chile Vamos, donde hay una derecha dialogante y con la que hemos trabajado bastante bien en la comisión de Formas de Estado, donde hemos construido normas de forma conjunta, y no me cabe duda que vamos a poder generar un debate respetuoso, donde podamos lograr consensos amplios.

En esta tremenda tarea que tenemos todos los que tengan la disposición de trabajar e involucrarse responsablemente en este debate y construcción colectiva de este sistema de normas, serán recibidos de buena manera los aportes de quienes estén por construir una transición responsable para el próximo orden constitucional chileno.