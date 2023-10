Chile ocupa el sexto lugar mundial entre países que creen que la inversión en infraestructura genera empleo e impulsa la economía

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La infraestructura es un tema que siempre está en la palestra y no sólo en Chile: en todo el globo, los ciudadanos quieren más y mejores carreteras; más y mejor conexión a internet; mejores aeropuertos y redes ferroviarias que les aseguren un viaje confortable y rápido hasta el último rincón su país, sólo por nombrar algunas.

De ahí que este sea un tema que suele salir a flote con más fuerza en época de elecciones. Pero qué tan satisfechos están los chilenos, respecto del resto del mundo, con la infraestructura. Eso es algo que responde el último Índice de Infraestructura Global del Ipsos, realizado con la colaboración de Global Infrastructure Investor Association.

El estudio, que corresponde al año 2023, investiga el tema en 31 países, entre ellos Chile. Y concluyó que si bien a nivel mundial sólo el 38% está “muy” o “bastante satisfecho” con la infraestructura de su país, Chile se ubica en el séptimo lugar de naciones que están muy o bastante satisfechas con un 49%, mucho más alto que el promedio global. Esto, después de Singapur (74%), Indonesia (66%), Países Bajos (64%), India (62%), Tailandia (52%) y México (51%).

Mientras países desarrollados por excelencia, como Alemania (33%), Gran Bretaña (32%) o Estados Unidos (30%) están muy por debajo de Chile, que además se ubica como el país mejor evaluado de América del Sur, por sobre Brasil (38%), Argentina (29%), Colombia (26%) y Perú (22%) se ubican casi al final de la tabla.

Sin embargo, en general, los ciudadanos de los países consultados, en un 57%, estiman que “como país no estamos haciendo lo suficiente para cubrir nuestras necesidades de infraestructuras”, en contraste con el 15% que no está de acuerdo con esta expresión. En Chile, los consultados coinciden con la cifra promedio mundial en este punto (57%) y estima que como país no se está haciendo lo suficiente. Aunque a nivel mundial, Sud África es donde más creen que no se está haciendo suficiente para cubrir las necesidades de infraestructura (78%); en contraste, en Corea del Sur es donde menos tienen esa impresión (21%).

Aeropuertos, lo mejor evaluado por los chilenos

Por lo pronto, en referencia específica a algunos tipos de infraestructura, como los aeropuertos, los chilenos consideran “buena o muy buena” (78%), ubicándose muy por sobre la media mundial que alcanza al 68% y también lidera esta satisfacción a nivel latinoamericano, sobre Brasil (72%), Argentina (65%), Perú (63%), Colombia (61%) y México (61%). En contraste, Indonesia encabeza la tabla (92%) y Rumanía donde encuentran muy o bastante buena la infraestructura de aeropuertos (38%).

El escenario es más positivo aun cuando se trata de la red de autopistas y carreteras principales; y Chile sigue estando por sobre el promedio global (57%), ya que un 61% cree que la red de carreteras principales en nuestro país es buena o bastante buena, igual que los ciudadanos de Gran Bretaña, ubicándose en la medianía de la tabla global. Mientras que lideran la tabla Indonesia (89%), Singapur (88%), Países Bajos (84%), Corea del Sur (80%), Turquía (79%), India (72%) y Tailandia (70%). Al otro extremo, en lo más bajo, se ubican Colombia (27%), Perú (26%) y Rumania (14%).

Mucho más cambia el panorama, en el caso chileno, ante la consulta sobre el grado de satisfacción con la red local de carreteras, ya que el grado de satisfacción cae drásticamente en relación al ítem anterior. Ello, porque sólo el 45% de los consultados nacionales estiman que la red carreteras locales son muy o bastante buenas; a pesar de que esta cifra coincide plenamente con el promedio mundial y Chile sigue superando a los países de América Latina consultados para el estudio. De hecho, en este ítem Perú es el que menos estima que la red de carreteras locales sea muy o bastante buena, cayendo al final de la tabla (17%).

E increíblemente, pese a que ha sido tema en las últimas y sucesivas campañas presidenciales, que Chile necesita más y mejores redes ferroviarias; los chilenos estiman muy o bastante buenas las redes ferroviarias en nuestro país (48%), coincidiendo también con el promedio mundial y por sobre los países de Latinoamérica consultados. En este ámbito, lideran el nivel de satisfacción a nivel global Indonesia, donde el 91% estima que la red ferroviaria de su país es muy o bastante buena; seguido por Singapur (84%) y Corea del Sur (74%).

Infraestructura en Vivienda, la debilidad de Chile

Donde Chile cae estrepitosamente tanto respecto del promedio mundial como de sus pares de Latinoamérica es en cuanto a la oferta de nuevas viviendas, ya que un escaso 21% la considera muy o bastante buena, superado en la zona sólo a Argentina que marca un 17% y está penúltimo en la tabla mundial. La última posición se la arrebató a nuestros vecinos Irlanda (16%). Mientras que el promedio global alcanzó sólo el 38%, lo que da cuenta de que el problema habitacional no es propio de nuestro país.

Otra debilidad que expresan los chilenos en el marco de este estudio de Ipsos, es que el país no estaría preparado para enfrentar inundaciones, ya que sólo el 20% de los consultados estiman que es muy o bastante buena la defensa contra inundaciones; es Perú en que se ubica al final de la tabla, pocos puestos más debajo de Chile con un 10% en este ítem. El promedio Global, en tanto, se ubica en el 30% y lo lidera Singapur con un 67%.

Pero mejora la mirada de nuestros conciudadanos cuando se les consulta acerca de infraestructuras digitales, como banda ancha de alta velocidad, redes de fibra óptica (FTTP) y 5G; ya que un 62%, sobre el promedio mundial (58%), cree que es muy o bastante buena la calidad de este tipo de infraestructura.

Lo que sorprende de estos datos es que Alemania se ubica al final de la tabla con sólo un 32% que estima que ese tipo de infraestructura en ese país es muy o bastante buena. En cambio lidera la tabla Singapur con un 81%.

En cuanto a infraestructuras sobre suministro de agua y alcantarillado, el 40% de los chilenos la estima muy o bastante buena, muy por debajo del promedio mundial que alcanza al 54%; y aquellas sobre energías renovables, un 42% las califica como muy o bastante buenas, levemente por debajo del promedio global que llega al 44%.

En el mundo, las cuatro prioridades de infraestructura en que se debiera invertir son infraestructuras de energía solar (42%); abastecimiento de agua y alcantarillado y defensas contra inundaciones (41%) y nuevas viviendas (39%).

En Chile las cuatro prioridades en que se debería invertir son nuevas viviendas (58%), infraestructura de energía solar (51%), aceras, senderos y zonas peatonales (49%) y abastecimiento de agua y alcantarillado (46%). Y coincidentemente con la buena evaluación de la infraestructura en aeropuertos, esta ocupa el último lugar para los chilenos en las prioridades de inversión (15%).

¿Más o menos gasto en infraestructura?

Por otro lado, el estudio compara los resultados de 2018 con el actual, en cuanto a aumentar el gasto público en infraestructura. En 2018, ante las preguntas acerca de si “debería aumentarse el gasto en mejora de infraestructuras en Chile, aunque ello suponga más impuestos o más endeudamiento público" o si “el gasto público en Chile ya es elevado, y los impuestos y el endeudamiento público no deberían aumentar para mejorar las infraestructuras", el 22% de los chilenos se inclinaba por la premisa de aumentar el gasto público aunque suponga más impuestos y el 53% se inclinaba porque el gasto público ya es elevado en nuestro país. En 2023 estas cifras han sufrido un leve cambio, el respaldo a la primera propuesta sube levemente a 29% y la segunda baja a 45%.

Por otra parte, el estudio detecta que la sensación de que las infraestructuras pueden estimular la economía sigue siendo fuerte, pero no tanto como durante la pandemia. Ya que el resultado ante la premisa de que “invertir en infraestructuras creará nuevos empleos e impulsará la economía” ha ido bajando a nivel global desde 2020, cuando el 79% estaba de acuerdo. En los estudios que siguieron de 2021 el respaldo a la premisa bajó a 75% y en 2023 alcanza al 69%.

En el estudio de 2023, en Chile el 76% de los consultados está de acuerdo o muy de acuerdo con que “invertir en infraestructuras creará nuevos empleos e impulsará la economía”, muy por sobre el promedio mundial (69%) y en el sexto lugar. No obstante, en esta materia lo superan todos demás países de Sudamérica consultados. Mientras Sud África lidera al nivel global la postura de estar de acuerdo o muy de acuerdo con la premisa (87%), seguido por Perú (83%), Colombia (80%), Argentina (79%) y Brasil (77%).

El estudio se realizó a 31 países a nivel mundial, entre mayo y junio de 2023 como son Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Malasia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Rumania, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Tailandia, Turquía y Estados Unidos.