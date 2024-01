"El nuevo George Soros": Este es el multimillonario suizo en la mira de los conservadores estadounidenses

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Sus ojos están fijos en una mirada gélida, sus labios se curvan en una mueca. Debajo del retrato azul gélido hay una advertencia: “Influencia extranjera en las elecciones estadounidenses”. Lo que sigue es un breve expediente sobre la misteriosa figura de la imagen: un multimillonario suizo “radical” con un “cajero automático de dinero oscuro” y un plan secreto para Estados Unidos, dice.

Conozca a Hansjörg Wyss, el hombre que los conservadores estadounidenses están señalando como "un nuevo George Soros", en referencia al conocido empresario convertido en filántropo que se ha convertido en un villano familiar para la derecha.

El informe de ocho páginas fue preparado por Americans for Public Trust, un grupo vinculado a Leonard Leo, el influyente agente conservador. E ilustra cómo los republicanos están tratando de presentar a Wyss como su próximo esvengali de izquierda.

A medida que se acercan las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, también lo hacen las preguntas aleccionadoras sobre la posibilidad de una mayor interferencia electoral. La comunidad de inteligencia estadounidense ha advertido que Rusia está utilizando nuevamente espías, redes sociales y medios estatales para socavar las elecciones democráticas en todo el mundo.

Pero la campaña conservadora contra Wyss ofrece una visión de algo más cercano a nosotros: cuán difícil de rastrear se maneja el “dinero oscuro” tanto en la derecha como en la izquierda en el polarizado Estados Unidos de hoy.

De un lado están agentes como Leo, que pasó décadas empujando a los tribunales estadounidenses hacia la derecha y ahora está recaudando millones para grupos que luchan por el derecho al aborto, iniciativas sobre el cambio climático y lo que los conservadores ven como corporaciones y escuelas "despertadas".

Por el otro, están los donantes influyentes como Wyss, un antiguo patrocinador de causas relacionadas con el medio ambiente y la atención sanitaria. Wyss, de 88 años, tiene pocas conexiones conocidas con Soros, aparte de una agenda ambiental compartida.

Pero su riqueza se ha filtrado durante años a través del ecosistema liberal, incluso cuando los demócratas han denunciado el dinero oscuro en la política estadounidense, que permite a grupos políticamente activos proteger la identidad de los donantes. En la derecha, su política, su riqueza y sus orígenes extranjeros inevitablemente provocan comparaciones con Soros. Soros, judío y sobreviviente del Holocausto, nació en Hungría. Los ataques contra él a menudo han sido considerados antisemitas.

“El mejor tipo de defensa es la ofensiva”, dijo Caroline Fredrickson, investigadora principal del Centro Brennan para la Justicia, un grupo de expertos de Nueva York, sobre el impulso conservador. Los jugadores de poder republicanos como Leo quieren quitarse el foco de atención y centrarlo en liberales ricos como Wyss, dijo. Fredrickson ha trabajado para organizaciones, incluido el grupo de expertos liberal Demos, que han recibido financiación de Wyss.

Wyss y Leo declinaron ser entrevistados para esta historia. Cuando Leo enfrentó el escrutinio por sus vínculos con los jueces conservadores de la Corte Suprema en mayo pasado, le dijo al New York Times: “Ya es hora de que el movimiento conservador esté entre las filas de George Soros, Hansjörg Wyss, Arabella Advisors y otros filántropos de izquierda, yendo cara a cara en la lucha por defender nuestra Constitución y sus ideales”.

APT pagó más de US$ 480.000 a CRC Advisors, la firma consultora de Leo, el año pasado, según declaraciones de impuestos. Recibe casi todo su dinero de DonorsTrust, un fondo conservador que ha recibido cientos de millones de dólares de grupos vinculados a Leo, según muestran los documentos.

Las donaciones de Wyss

Nadie discute que Wyss, un ciudadano suizo que vive en Wilson, Wyoming, ha donado mucho dinero en Estados Unidos. Ciertamente tiene mucho dinero para regalar. Wyss, fundador de Synthes Holdings AG, un fabricante de dispositivos médicos y copropietario del Chelsea FC del Reino Unido, vale más de US$ 10.000 millones, US$ 3.000 millones más que Soros, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Wyss vendió Synthes Holdings a Johnson & Johnson por US$ 19.700 millones en efectivo en 2012.

Desde 2016, la filantropía de Wyss con sede en Washington, la Fundación Wyss, ha donado más de US$ 807 millones en Estados Unidos, principalmente a causas ambientales, según un análisis de declaraciones de impuestos de Bloomberg News. Durante el mismo período, el brazo de defensa y cabildeo de la fundación, el Berger Action Fund, ha donado más de US$ 343 millones a grupos liberales, entre ellos los que luchan contra los esfuerzos republicanos para controlar los distritos electorales y financiar los súper PAC demócratas.

Ambos grupos Wyss dicen que restringen el uso de donaciones para influir directamente en las campañas políticas estadounidenses o beneficiar a candidatos particulares. La ley federal prohíbe a los ciudadanos extranjeros realizar directa o indirectamente contribuciones o donaciones en relación con elecciones federales, estatales o locales o anuncios que promocionen candidatos políticos estadounidenses.

Al mismo tiempo, Wyss se ha sentado cerca del centro de círculos concéntricos de influencia. Es miembro de la junta directiva del Center for American Progress, un grupo de expertos con estrechos vínculos con el establishment demócrata. Ha revelado haber donado más de US$ 208 millones al Sixteen Thirty Fund, una cámara de compensación para la izquierda que no revela a sus financiadores.

Sixteen Thirty dijo en un comunicado que no ha utilizado dinero de Wyss para trabajos electorales. Fund for a Better Future, una organización de donaciones de tendencia izquierdista, dijo que “administra y monitorea cuidadosamente” su financiación para garantizar que el dinero de Wyss no se utilice con fines electorales.

Marneé Banks, portavoz de las dos organizaciones sin fines de lucro Wyss, dijo que ambas “prohíben que las subvenciones se utilicen para apoyar u oponerse a candidatos o partidos políticos o participar de otro modo en actividades electorales”.

Incluso antes de que Soros, de 93 años, anunciara el año pasado que se alejaría de su red política, los conservadores estaban buscando un supuesto villano para reemplazarlo.