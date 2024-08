Banco Santander y abogado que adulteró documentos en remates: “Muy probablemente” buscaba agilizar su pago de honorarios

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Luego de que se revelara la presentación de documentos adulterados en una serie de juicios ejecutivos de remates de propiedades, que involucró a un (hoy ex) abogado externo de Banco Santander, la entidad financiera planteó su tesis respecto a las motivaciones que habría tenido el denunciado, quien -antes de destaparse el caso- tenía 450 casos vigentes ante la justicia.

El banco presentó una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables por los delitos de “falsificación y uso malicioso de instrumento público”. En ésta, la entidad financiera cuantificó las causas (iniciadas entre 2019 y 2024) en que su exabogado externo Juan Pablo Mainguyague presentó ante tribunales civiles certificados de Dominio Vigente (DV) o de Hipotecas, Gravámenes, Prohibiciones e Interdicciones (CGP) falsos o adulterados. También reveló “otras conductas fraudulentas y desleales” realizadas por el mencionado jurista.

El caso lo descubrió Christian Bunster Mason, estudiante de 4º año de la carrera de derecho de la Universidad Uniacc, quien a mediados de junio pasado detectó 129 casos en que el abogado Mainguyague, en representación del mencionado banco, falseó certificados electrónicos.

Su tesis apunta a que el jurista buscó acelerar los juicios ejecutivos y concretar rápidamente el remate de propiedades de deudores de la entidad financiera y así recibir bonos por desempeño. Aunque no descarta otras motivaciones.

A principios de agosto, el estudiante habilitado de derecho, quien trabaja en Bunster & Mason Asesores, en representación de cinco afectados se querelló contra Mainguyague y el gerente general del Santander Chile, Román Blanco, como autores, cómplices o encubridores del delito de “presentación de pruebas falsas en juicio”.

“Percibir sus honorarios”

Al revelarse la anómala situación el 6 de agosto, desde el Santander señalaron que “el banco terminó la relación con dicho abogado en forma inmediata y presentó la respectiva denuncia contra quienes resulten responsables ante el Ministerio Público”, lo que ocurrió el 24 de junio. Además, la entidad presentó una querella el 2 de agosto, que fue admitida a trámite tres días después.

En esta acción judicial, el banco dijo que, ante una alerta del Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Santiago y una confirmación tras revisar un juicio sobre la utilización de documentos falsificados, supuestamente emitidos por el CBR, inició “una exhaustiva investigación interna” de las causas que formaron parte de la cartera de Mainguyague.

Hasta ese momento descubrió que en al menos seis causas tramitadas por el profesional se utilizaron certificados supuestamente emitidos por el CBR de Santiago, que no corresponden a los documentos auténticos o tienen algún otro tipo de anomalía.

“Es importante dar cuenta que, en todos los casos, el origen y legitimidad de la deuda que mantenían los deudores con Banco Santander no ha sido afectada por el abogado Juan Pablo Mainguyague Covarrubias. En este sentido, el abogado no manipulaba los documentos para aparentar deudas, títulos ejecutivos o garantías inexistentes, sino (muy probablemente) para agilizar los procedimientos con el objetivo de percibir sus honorarios de forma más expedita”, dijo el banco.

Añadió que “las deudas que se pagaron a raíz de los remates y acuerdos son deudas reales, legítimas y efectivamente cobrables”. Lo anterior -precisó Santander- no obsta a que se hayan cometido delitos en contra de la fe pública y la administración de justicia.

En su querella, el banco dijo que analizó causas entre 2019 y 2024 de Mainguyague, en que existan remates de bienes de propiedad de deudores (hayan o no estado dados en garantía en favor del banco), y detectó 79 casos en que se presentaron certificados falsos o adulterados ante tribunales.

Respecto de los procesos en que banco y cliente hayan arribado a un acuerdo, se hallaron 61 en que se presentaron certificados falsos o adulterados. En éstos, Mainguyague percibió honorarios, dijo la entidad financiera.

Sobre los 450 procedimientos ejecutivos vigentes que se encontraban asignados al cuestionado abogado -y que ahora fueron traspasados a otros expertos- se descubrieron 30 casos en que se presentaron documentos anómalos.

Conducta desleal

Pero no fue todo: tras su investigación, el banco descubrió otras situaciones irregulares. “Se trata de hechos que dan cuenta de conductas fraudulentas y desleales realizadas en el contexto de las causas de cobranza asignadas a Juan Pablo Mainguyague Covarrubias, que tienen un impacto patrimonial perjudicial para Banco Santander”, sostuvo la entidad.

Tras una revisión a las rendiciones de gastos realizadas por el cuestionado abogado, se encontraron solicitudes de reembolsos por gastos no acreditados debidamente (solo vale librería) en 261 casos entre 2023 y 2024. “Estas rendiciones de gastos, junto con fundarse en respaldos no verificables y de dudosa validez, se refieren a trámites improcedentes tales como costos de copias autorizadas (que tras la implementación de la ley de tramitación electrónica en 2015 ya no son necesarias) y costos de mandamientos”, precisó.

Sobre la querella, el banco explicó que “dejamos constancia que el Sr. Bunster concurrió el día 10 de julio de 2024 a Banco Santander a informar la existencia del posible ilícito y a buscar un acuerdo extrajudicial con cinco clientes, que serían sus representados. Frente a esto, el Banco le manifestó que ya estaba en conocimiento de los hechos y que había interpuesto las acciones judiciales por esta situación el día 24 de junio”.