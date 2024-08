Scotiabank acuerda comprar 14,9% de KeyCorp por US$ 2.800 millones en apuesta por centrarse en Norteamérica

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Bank of Nova Scotia acordó comprar una participación minoritaria en KeyCorp, uno de los bancos regionales estadounidenses más afectados por la crisis del año pasado, por unos US$ 2.800 millones, como parte de su apuesta por centrarse en Norteamérica.

Scotiabank adquirirá 14,9% de KeyCorp, con sede en Cleveland, mediante la compra de acciones a US$ 17,17 la unidad, lo que representa una prima de 11% sobre su precio promedio ponderado por volumen durante los últimos 20 días de negociación, informó el banco este lunes en un comunicado.

Scotiabank, con sede en Toronto, es el banco canadiense con mayor presencia internacional, pero la mayor parte de sus inversiones en el exterior se han realizado en América Latina, donde los retornos han sido decepcionantes. La entidad anunció el año pasado que revisaría algunos de esos activos y concentraría nuevos gastos de capital en Norteamérica y el Caribe.

Datos de KeyCorp

KeyCorp cuenta con unas 1.000 sucursales en Estados Unidos que ofrecen servicios de banca comercial y minorista, así como asesoramiento y servicios de inversión, y supervisa unos US$ 187 mil millones en activos. En el comunicado, Scotiabank destacó el enfoque de KeyCorp en los clientes comerciales, calificándolo como una buena opción para el banco canadiense, que cuenta con una franquicia “bien establecida” en los mercados de capitales estadounidense.

La inversión “aumenta significativamente el capital desplegado en nuestros mercados prioritarios identificados”, indicó el director ejecutivo de Scotiabank, Scott Thomson, en el comunicado, añadiendo que “esperamos explorar oportunidades estratégicas mutuamente beneficiosas en el futuro”.

Reacción de analistas

John Aiken, analista de Jefferies Financial Group, calificó la decisión de “sorpresiva” y dijo que no está claro si los accionistas de Scotiabank apoyarán la nueva estrategia del banco en EEUU. Rivales como Royal Bank of Canada, Bank of Montreal y Toronto-Dominion Bank han adquirido bancos estadounidenses en las dos últimas décadas.

“Si bien este se trata de un enfoque muy diferente al que han adoptado sus pares para ganar terreno en el mercado estadounidense, no estamos seguros de cuánto ganará Scotiabank en sinergias”, escribió Aiken en un informe. “Creemos que gran parte de la reacción del mercado dependerá de los comentarios de la dirección en su conferencia de esta mañana”.