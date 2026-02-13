Hasta paseos en helicóptero: el nuevo modelo inmobiliario que el Grupo Cummins probará en La Dehesa

En el sector de Santa Blanca, contempla 38 viviendas y será el primer desarrollo de Altas Cumbres en Santiago.

En marzo está prevista la apertura de Pueblo La Dehesa, iniciativa del Grupo Altas Cumbres, holding con más de 50 años de trayectoria en Chile, vinculado al empresario chileno Santiago Cummins y con presencia en la industria financiera, en el sector inmobiliario y en el retail.

El desarrollo se emplaza en Santa Blanca, en la comuna de Lo Barnechea, en un terreno de dos hectáreas (ha) y contempla 38 viviendas amobladas en formato de single family (unifamiliar).

El recinto está organizado en torno a un parque interior con circulación peatonal mediante pasarelas, en línea con el concepto de “pueblo” que inspira la iniciativa. Actualmente, el proyecto se encuentra en su etapa final de preparación operativa y puesta en marcha.

Pero la idea detrás de este proyecto no es un modelo inmobiliario tradicional.

Según señaló el grupo Altas Cumbres a este medio, el proyecto operará bajo un esquema de arriendo flexible y renta administrada, sin contemplar la venta de unidades. Pero junto con la renta, el modelo contempla “servicios y experiencias organizadas” que se complementan con el alojamiento. Entre esas actividades coordinadas por la administración, se cuentan salidas outdoor e incluso paseos en helicóptero.

Además, el complejo tiene espacios comunes, como un salón gourmet -denominado La Casita- exclusivo para huéspedes.

La iniciativa corresponde al segundo desarrollo inmobiliario impulsado por el grupo en Chile. Previamente participó, junto a otros accionistas, en el desarrollo de Costa Cachagua, en la comuna de Zapallar.

Asimismo, en Perú, el holding ha estado involucrado en proyectos inmobiliarios y comerciales, entre ellos Jockey Plaza, uno de los centros comerciales más grandes de ese país.

Desde la empresa indicaron que Pueblo La Dehesa funcionará como piloto y “forma parte de una estrategia mayor que contempla nuevos desarrollos bajo el mismo modelo”.

Y agregaron: “Es el primer proyecto en Chile bajo esta lógica boutique de arriendo flexible operado de manera integral y forma parte de una estrategia mayor que contempla nuevos desarrollos bajo el mismo modelo”.