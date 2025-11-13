Click acá para ir directamente al contenido

Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: Gobierno cede ante gremios empresariales y desiste de avanzar en definición de sitios prioritarios
Inmobiliaria VIVA proyecta inversiones por US$ 100 millones en Santiago y consolidar su expansión en EEUU

En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Jueves 13 de noviembre de 2025 a las 12:27 hrs.

Construcción Inmobiliario inversiones Laura Guzmán
