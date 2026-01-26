Kast ficharía a otro socio de Barros & Errázuriz: Nicolás Balmaceda toma la delantera para asumir en la Subsecretaría de Obras Públicas
El abogado cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en áreas de infraestructura, banca y finanzas, y fusiones y adquisiciones.
Noticias destacadas
Hace una semana se oficializó que uno de los cofundadores del estudio de abogados Barros & Errázuriz, Fernando Barros, dejaría la oficina para integrarse al gabinete de José Antonio Kast como ministro de Defensa.
Pero no sería el único socio de este estudio jurídico -uno de los más grandes del país- que tomaría un rol en el futuro Gobierno. El abogado Nicolás Balmaceda también se sumaría al equipo del Presidente electo y actualmente su nombre ha tomado la delantera para asumir en la Subsecretaría de Obras Públicas, de la cartera que tendrá como ministro a Martín Arrau.
Balmaceda es socio de Barros & Errázuriz desde 2006 y cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en áreas de infraestructura, banca y finanzas, y fusiones y adquisiciones.
Según su perfil en el estudio, el abogado de la Universidad Católica ha participado en proyectos industriales, de infraestructura, energía, inmobiliarios y de nuevas tecnologías, representando a desarrolladores, bancos e instituciones financieras, concesionarios de obra pública, empresas constructoras y de ingeniería, inversionistas extranjeros, sponsors y accionistas, tanto en Chile como en el exterior.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete