Kast ficharía a otro socio de Barros & Errázuriz: Nicolás Balmaceda toma la delantera para asumir en la Subsecretaría de Obras Públicas

El abogado cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en áreas de infraestructura, banca y finanzas, y fusiones y adquisiciones.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Lunes 26 de enero de 2026 a las 19:00 hrs.

<p>Foto: Barros & Errázuriz</p>

Foto: Barros & Errázuriz

