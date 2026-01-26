Kast ficharía a otro socio de Barros & Errázuriz: Nicolás Balmaceda toma la delantera para asumir en la Subsecretaría de Obras Públicas

El abogado cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en áreas de infraestructura, banca y finanzas, y fusiones y adquisiciones.

Hace una semana se oficializó que uno de los cofundadores del estudio de abogados Barros & Errázuriz, Fernando Barros, dejaría la oficina para integrarse al gabinete de José Antonio Kast como ministro de Defensa.

Pero no sería el único socio de este estudio jurídico -uno de los más grandes del país- que tomaría un rol en el futuro Gobierno. El abogado Nicolás Balmaceda también se sumaría al equipo del Presidente electo y actualmente su nombre ha tomado la delantera para asumir en la Subsecretaría de Obras Públicas, de la cartera que tendrá como ministro a Martín Arrau.

Balmaceda es socio de Barros & Errázuriz desde 2006 y cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en áreas de infraestructura, banca y finanzas, y fusiones y adquisiciones.

Según su perfil en el estudio, el abogado de la Universidad Católica ha participado en proyectos industriales, de infraestructura, energía, inmobiliarios y de nuevas tecnologías, representando a desarrolladores, bancos e instituciones financieras, concesionarios de obra pública, empresas constructoras y de ingeniería, inversionistas extranjeros, sponsors y accionistas, tanto en Chile como en el exterior.