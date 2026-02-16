Knauf, firma alemana del sector construcción, designa nuevo gerente general para sus operaciones en Chile y Perú
Se trata del hondureño Carlos Kattan, quien previamente se desempeñaba como gerente regional para Centroamérica.
Luego de la salida de Víctor Ide para asumir como gerente general en la operadora de casinos Dreams, la compañía alemana de soluciones para la construcción, Knauf, designó a un nuevo CEO para Chile y Perú.
Se trata del hondureño Carlos Kattan, quien previamente se desempeñaba como gerente regional para Centroamérica, rol desde el cual "lideró la gestión estratégica y operativa de distintos mercados, con foco en rentabilidad, desarrollo comercial y fortalecimiento industrial", dijo la europea en un comunicado. Previamente, fue gerente general de Knauf Honduras por más de siete años.
Desde su nuevo rol, explicó la alemana, Kattan estará a cargo de liderar las operaciones de la firma en Chile y Perú en un momento que la compañía ve como clave, puesto que están avanzando con proyectos industriales estratégicos y fortaleciendo la producción local.
"Entre ellos se encuentra el Proyecto Cantera Rubí, una inversión industrial de aproximadamente US$102 millones -en tramitación ambiental- orientada a asegurar el abastecimiento de yeso para la operación local mediante un modelo productivo integrado, que articula la extracción de yeso en San José de Maipo con la fabricación de paneles en la planta de Puente Alto, ambas en la Región Metropolitana", dijo Knauf.
