Metro puso término a contratos con empresas que hacen túneles en la Línea 7 por "incumplimientos graves y reiterados"

El tren metropolitano dijo que TBM y Túnel SpA no ejecutaron las tareas asignadas e incluso los trabajos en el tramo uno se vieron afectos por "una falla relevante que tuvo detenida la máquina tuneladora".

Por: Equipo Empresas

Publicado: Martes 13 de enero de 2026 a las 19:10 hrs.

<p>Presidente de Metro, Guillermo Muñoz. </p>

Presidente de Metro, Guillermo Muñoz.

