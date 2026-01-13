Metro puso término a contratos con empresas que hacen túneles en la Línea 7 por "incumplimientos graves y reiterados"

El tren metropolitano dijo que TBM y Túnel SpA no ejecutaron las tareas asignadas e incluso los trabajos en el tramo uno se vieron afectos por "una falla relevante que tuvo detenida la máquina tuneladora".

Metro de Santiago informó que resolvió poner término anticipado al contrato con la empresa TBM y Túnel SpA a cargo de las obras civiles del tramo 1 de Línea 7, tras constatar incumplimientos graves y reiterados a sus obligaciones contractuales incluyendo una falla relevante que tuvo detenida la máquina tuneladora.

El tramo 1 de Línea 7 corresponde al 30% del trazado total y considera un tramo de ocho kilómetros en el extremo poniente de la línea donde la construcción del túnel se realiza con una máquina tuneladora (TBM). El 70% restante, dividido en cinco tramos adicionales, se construye mediante el método convencional (NATM), a cargo de otros tres contratistas.

La decisión fue adoptada luego de aplicar las herramientas de control previstas en el contrato y tiene como objetivo resguardar la continuidad de un proyecto muy relevante para la ciudad y para asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos y operacionales exigidos.

En este contexto, Metro procedió a aplicar las multas contractuales correspondientes, a hacer efectivas las boletas de garantía entregadas por el Contratista y a ejercer los demás derechos de cobro y retención contemplados en el Contrato.

Adicionalmente, Metro ha activado un plan de continuidad para seguir adelante con las obras del tramo 1 que considera el cambio del sistema constructivo por el método convencional NATM y la adjudicación de las obras pendientes en dicho tramo a dos contratistas: OSSA y Ferrovial. "El resto de los tramos continúan avanzando conforme a lo planificado. Metro está tomando todas las medidas para que esta situación no impacte los plazos previstos del proyecto", dijo la empresa.

Ximena Schultz, gerente de la División de Proyectos, indicó que "el término de contrato es una figura contractual de sanción que se considera justamente para casos como éste, donde se ha verificado incumplimientos graves y reiterados a las condiciones establecidas en el contrato. Nuestro deber es resguardar el interés público y asegurar la continuidad de un proyecto estratégico para la ciudad".

Metro informó a través de un comunicado que exigirá al contratista el cumplimiento íntegro de sus obligaciones laborales y previsionales, conforme a la normativa vigente y que está tomando todas las medidas para asegurar que esto ocurra.

"La empresa informará oportunamente sobre cualquier actualización relevante en el tema, así como también sobre los avances generales del proyecto de Línea 7", dijo el tren capitalino.