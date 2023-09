Expertos presentan propuestas para mitigar alzas en cuentas de la luz

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La segunda reunión de trabajo que tiene como objetivo avanzar en un mecanismo que logre mitigar las alzas en las cuentas de la electricidad y, además, una fórmula que permita agilizar el proyecto de transición energética del Gobierno, se materializó este lunes.

Con la presencia del ministro de Energía, Diego Pardow, la asesora legislativa del Ministerio, Ana Lya Uriarte, y senadores de la comisión de Minería y Energía del Senado, la consultora Valgesta y el académico, Humberto Verdejo presentaron propuestas por separado para enfrentar el problema. Ahora, éstas deberán ser analizadas principalmente a nivel político.

La idea era que Valgesta sugiriera el o los mecanismos que podrían mitigar las alzas donde una nueva fórmula de estabilización podría estar sobre la mesa. Y Verdejo tendría la misión de estudiar un posible instrumento de focalización. La iniciativa habría nacido de la comisión de Minería y Energía del Senado, siendo aceptada por la cartera.

Las propuestas constituyen una primera aproximación y la antesala de las reuniones que vendrán que -según se habría acordado- serán con asesores parlamentarios a la brevedad. Esto, con miras a llegar a fin de año con una ley corta que permita crear un fondo de estabilización de la tarifa eléctrica y, además, un instrumento de focalización, especialmente para las PYME que serían las más perjudicadas a partir del polémico último informe revelado por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Trascendió que en la cita se presentó un método para llegar a un fondo de estabilización. En esa línea, se habrían entregado cifras a modo de ilustrar los efectos involucrados. De esta manera, tentativamente, se habría indicado que éste podría contemplar un fondo de US$ 200 millones. De ellos, US$ 100 millones serían asumidos por el Estado. Eso sí, no bajo condiciones que signifiquen alzas significativas. Incluso, en el caso de los clientes que consumen menos de 350 kWh, podría producirles una rebaja.

Ante la urgencia, trascendió que es esperable el proyecto se presente la primera quincena de octubre.