Gobierno verificará información para definir si Enel cumplió meta de reposición e ingreso de proyecto para ampliar subsidio eléctrico se posterga

Una maratónica jornada en el Congreso enfrentó el ministro de Energía, Diego Pardow, a sólo horas del vencimiento del plazo que tenía Enel para cumplir el tercer requerimiento en el marco del ultimátum de las autoridades tras iniciar el proceso de caducidad de la concesión, el cual implicaba la reposición total del suministro eléctrico a los clientes y/o justificar los casos en que no se pudiese concretar junto con un plan para volver a conectarlos.

Si bien DF pudo confirmar en la mañana que la empresa aún mantenía 1.300 clientes sin electricidad, el secretario de Estado actualizó la cifra más tarde, consignando que restaban 450 clientes sin suministro en la Región Metropolitana que han permanecido sin servicio desde el 1, 2 o 3 de agosto. En la estadística regional, quedaban 220 clientes en Los Ríos, 122 en La Araucanía y siete en Biobío.

Considerando que Enel envió en el informe a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) las razones por las que no pudo conectar a dichos clientes y a su vez propuso soluciones, será la autoridad quien zanje si hubo un incumplimiento o no. En la comisión de Minería y Energía del Senado, Pardow sostuvo que están trabajando en la verificación de dicho cumplimiento: "Yo no puedo ni afirmar ni descartar si ese requerimiento se incumplió, porque es una investigación que está en curso".

El secretario de Estado señaló que no hay ninguna de las distribuidoras afectadas que no esté con un proceso de cargo abierto -sin perjuicio que se pueden formular otros a medida que encuentren nuevos antecedentes- y que el proceso de caducidad de la concesión de Enel es el único que está abierto administrativamente.

Según explicó, la apertura de este proceso tiene que ver con la incapacidad de encontrar otra herramienta para que se cumplieran los propios planes de reposición que la empresa iba presentando. "Se presentaron dos. Ninguno fue cumplido ni siquiera de cerca. En el caso de las demás, los planes de reposición razonablemente se fueron siguiendo las etapas en ellos planteadas, que también eso no significa que se cumpla la legislación ni los estándares, porque estos se infringieron, no el fin de semana pasado, sino el anterior".

Sin embargo, adelantó que el delegado presidencial de Región La Araucanía les solicitó empezar el proceso de evaluación de una potencial caducidad de la concesión de Codiner. "Es algo sobre lo cual tenemos que avanzar inmediatamente también. Después veremos también las otras situaciones", dijo.

La esperada reforma a la distribución también salió al ruedo. Pardow reconoció que hay que avanzar también en los aspectos de fondo y no tenerle miedo a las diferencias, ya que esto ha hecho tener un segmento que ha estado por décadas sin modificaciones sustantivas. En esa línea, recordó el compromiso de presentar un calendario "a la brevedad" porque una reforma de este tipo tomará tiempo.

Luego, en su encuentro en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, fue más enfático: "Entiendo que hay un interés bastante transversal por abordar una reforma integral a la distribución. Y por cierto, nosotros viabilizaremos aquello".

Consultado por el debate que ha surgido por el último Valor Agregado de Distribución (VAD) de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en que estableció compensaciones incluidas en tarifas, la autoridad indicó que lo que define la empresa modelo no determina lo que pasa en el mundo real: "Si la empresa real termina pagando más compensaciones que las que están establecidas en la tarifa, porque infringe los parámetros que fueron considerados a la hora de determinar la tarifa, eso es problema de la empresa".

Y recalcó: "Lo que haya ocurrido en el modelo tarifario de las tarifas que hoy nos rigen en caso alguno puede excusar o servir de como un elemento de indulgencia para determinar si los estándares se cumplieron o no. Respecto de las compensaciones futuras, eso es un proceso que está recién comenzando. La determinación del estudio tarifario para el VAD está en sus etapas preliminares, por lo que es muy difícil saber a esta altura qué es lo que se va a considerar".

Ya en materia de compensaciones por los cortes de suministro, aseguró que, en el caso de las que son automáticas por la Ley General de Servicios Eléctricos, cuatro de las cinco principales distribuidoras contestaron ayer el requerimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para acelerar este proceso. La que no lo hizo -precisó- fue Enel.

Y si bien aseguró que están trabajando para que estas compensaciones se reflejen ojalá en la próxima boleta, en la Cámara Baja sinceró que, considerando que Enel no formuló una propuesta para ello, "seguramente va a significar que llegue a las cuentas de las personas en un momento posterior".

Eso sí, reconoció que "nunca había ocurrido que hubiera tantos días de interrupciones, menos todavía con otros eventos en la misma zona geográfica en el mismo año, por lo que las compensaciones actuales van a ser significativamente mayores que cualquiera que hayamos conocido anteriormente".

Ingreso de proyecto de subsidio eléctrico tomará más tiempo

En el Senado, se dio cuenta de la presentación de una moción parlamentaria para aumentar las multas y compensaciones, lo que va en línea con la decisión de incorporar esta necesidad en el proyecto de ley que busca triplicar el subsidio eléctrico. Al respecto, Pardow sostuvo que estos aspectos se suman al texto, teniendo en cuenta que obviamente "no aborda el fondo, pero al menos se hace cargo de una parte donde el diagnóstico es compartido".

"La voluntad del Ejecutivo es, teniendo en cuenta que en todo lo que tiene que ver con sanciones y compensaciones pareciera haber al menos unanimidad o al menos nadie ha manifestado una voluntad contraria a legislar sobre esta materia, incluirlo en el proyecto de ley sobre expansión del subsidio, que ya está comprometido, tiene fechas comprometidas, y disponibilidad de tramitación en ambas cámaras", afirmó.

En esa línea, precisó que distintos parlamentarios han mencionado la posibilidad que las multas que curse la SEC, a través de aporte fiscal, vayan al Fondo de Estabilización de Tarifa (FET), lo que -según confirman fuentes- efectivamente es uno de los aspectos que busca incorporar el Gobierno en el proyecto de subsidio eléctrico.

Sin embargo, si bien se había comprometido ingresar el proyecto de subsidio eléctrico a más tardar el 15 de agosto, Pardow sinceró que no podía dar un nuevo plazo porque todavía están recogindo muchas consideraciones que se les ha presentado por esta nueva materia que se incorporó. Así, si bien dijo que el proyecto en el contenido que habían conversado originalmente estaba listo, atendida la coyuntura "va a tomar algunos días".

Consultado en la Cámara Baja por el proyecto de fortalecimiento de la SEC, el que justamente debiese ingresar por esta vía al involucrar materias impositivas por el aumento temporal al impuesto al carbono, Pardow indicó que tiene que ponerse de acuerdo con la comisión para organizar el calendario legislativo de aquí hacia adelante. "Muy disponible a poner esa reforma y también desde el lado del Ejecutivo está bastante listo ese proyecto de ley. Simplemente no se presentó porque fueron llegando otras urgencias que hicieron que se reconsiderara la agenda legislativa hacia otras prioridades", explicó.

Pardow vuelve a la carga por críticas de gremios

En la cita en el Senado se hicieron presentes diversas críticas por parte de gremios invitados por -entre otras- la medida especialmente en que se pide un esfuerzo en la recaudación para aumentar el subsidio eléctrico a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (GPM). Tras estas intervenciones, Pardow hizo eco del tono que ha tomado en dicha discusión.

"Me sorprende la intensidad con la que se opone a algo que todavía no se conoce. O Hay discusión en particular, discusión en general, esto es como una oposición a la proto idea de legislar. O sea, hay un tema sobre el cual en Chile no se puede discutir. Y eso me parece francamente difícil de aceptar", lanzó, asegurando que han intentado hacer lo más participativa posible la discusión considerando la premura del tiempo.

Y reflexionó: "Me cuesta entender francamente una acusación sobre falta de participación o digamos poca disposición al diálogo cuando la verdad es que este ministerio lleva desde siempre haciendo justamente todo lo contrario. La invitación nuevamente es a conversar sobre la base de evidencia".

Debate por participación estatal en la distribución eléctrica

Pardow también debió explicar sus dichos respecto a la participación estatal en la distribución eléctrica. El titular de Energía explicó que la reflexión que ha planteado es si esa capacidad de respuesta del Estado se quiere mejorar: "Eso es una discusión bien de fondo que hay que dar con tiempo para entrenar ese músculo. Lo que veo en otras partes del mundo es que efectivamente la participación estatal en el sector de distribución es relativamente común. Yo diría que es más bien la regla que la excepción".

Por cierto, añadió, "hay otras posibilidades que supongo que dependerá también un poco de la orientación de cada parlamentario, de cada actor. Habrá algunos que querrán hacerlo a través de un servicio público dentro del MOP, por ejemplo, como se hace en el agua potable. Reforzar las capacidades del Ejército, como se hace en la construcción de caminos, hay distintas posibilidades. La más convencional, la más común en otras partes del mundo, es que el Estado efectivamente tenga una participación en el sector de distribución eléctrica. Lo raro, lo poco poco frecuente, es el modelo que en general se observa en Latinoamérica, en Chile, en Brasil, en Perú, donde la totalidad de las distribuidoras de electricidad son privadas, al menos para efectos de lo que en esas jurisdicciones se entiende como empresa privada".

En esa línea, consultado por los dichos de sus pares al respecto, descartó que haya dos visiones en el Gobierno, sin perjuicio que -dijo- "cada cual puede tener sus opiniones al respecto".