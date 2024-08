Subsidio eléctrico: sigue debate por propuesta sobre pequeños medios de generación y Pardow hace duro rayado de cancha

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A un mes que el Gobierno anunciara un proyecto de ley para triplicar la cobertura del subsidio eléctrico, este jueves en la mesa técnica que discute las vías de financiamiento para ese fin, abordó el tercer pilar que -según lo informado el lunes- ahora está concentrado en que los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) se sumen al esfuerzo de recaudación. Pero la cita estuvo lejos de apaciguar las aguas en torno a la polémica propuesta.



El director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar ( Acesol), Darío Morales, aclaró que, a pesar de que existen "legítimas diferencias de opinión con la propuesta del Ejecutivo, eso no implica que no estemos dispuestos a conversar".



Pero advirtió que, a diferencia de lo que ocurrió con el PEC, con la ley del 2019, en esta oportunidad no se contempla ningún tipo de devolución. "Es importante hacer esta analogía porque se puede estar comprometiendo la recaudación o el monto que se espera recaudar en función de variables altamente variables", sostuvo. En esa línea, alertó que "una reducción de los ingresos de los proyectos de PMGD en la magnitud que esta propuesta implica para la mayoría de los proyectos va a significar entrar en un default por los próximos dos o tres años".

“Las posiciones políticas son perfectamente admisibles, pero en una mesa técnica eso es simplemente agregar ruido, donde lo que uno necesita son señales claras” , dijo Pardow.

Mientras, de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores (GPM), Matías Cox, si bien reconoció que la conducción del Ministerio de Energía ha sido vital para poder sincerar el costo de la energía en Chile, fue duro en sus críticas a la medida, cuestionando un nuevo concepto que no había estado -a su juicio- en este debate respecto a que las soluciones deben ser autocontenidas dentro del mundo energético, y aclaró que no se habían opuesto a un aumento del impuesto al carbono.



Tomando los dichos de Pardow a DF en que señala que uno de los objetivos anunciados era cambiar la estructura regulatoria con la cual funcionan los pequeños medios de generación distribuida y que esto tuviera un impacto productivo positivo, Cox reflexionó que "por un lado nos dicen que se va a mantener el régimen de precios estabilizado y estamos fomentando la certidumbre jurídica. Y ahora se dice que se está buscando un cambio en la estructura regulatoria, en la cual funcionan los pequeños medios de generación".



En tanto, Rodrigo Castillo, quien aclaró de entrada que asesora a diversas empresas renovables, de forma personal planteó que "lo que entiendo hace el Gobierno tiene que ver con identificar cuáles son las sobre rentas que han venido existiendo históricamente en el sistema y entre ellas parece evidente que una de las principales tiene que ver con el precio estabilizado de los pequeños medios de generación distribuida". "Si hay algo que podría ser crítico respecto de la propuesta que ha hecho el Gobierno es por qué solo nos venimos a dar cuenta de que tenemos una distorsión competitiva de este tamaño cuando tenemos que buscar plata", lanzó.



Y si bien Pardow respondió a las críticas al anunciar la medida, subió el tono y rayó la cancha en medio de la discusión. Indicó que esta es una mesa técnica prelegislativa y el proyecto lo presentarán el 15 de agosto.





Llamó a tener un debate "con un poquito menos de eslogan", agregando que progresaría poco la discusión "si se acusa que son intervenciones del mercado aquellas reglas que no nos gustan y se habla que no son intervenciones de mercado las que sí nos gustan, porque eso va a terminar en un debate de gustos".



"Cuando las generadoras termoeléctricas hablan de que una sobretasa puede llevarlas a un riesgo de quiebra y no acompañan ningún antecedente al respecto, o aquí se habla de default financiero sin acompañar ningún antecedente al respecto, esos no son argumentos que se puedan considerar a la hora de preparar un proyecto de ley. Las posiciones políticas son perfectamente admisibles, pero en una mesa técnica eso es simplemente agregar ruido, donde lo que uno necesita son señales claras. Lo mismo cuando se habla de afectar decisiones financieras a futuro respecto de un régimen que está cerrado, al cual ya no se puede postular", lanzó enfático.



En esa línea, apuntó a proyectos que se declararon en construcción y todavía no han avanzado en esta, aprovechando una ventana más allá de lo que estaba originalmente destinada: "Estamos trabajando en conjunto con la Comisión Nacional de Energía para que se revoque esa declaración en construcción".



Añadió que, cuando se pone en duda el principio de autocontención, se llama al Estado a meterse la mano al bolsillo o se dice que el Gobierno tiene que inventar recursos de alguna parte, es una declaración política. "Voy a decir qué es lo que eso significa para que seamos muy transparentes con la ciudadanía y es lo mismo que voy a decir durante la tramitación legislativa también. Nosotros, y esa es una discusión técnica que podemos tener, hemos identificado o creemos que hay un espacio entre el costo eficiente de desarrollo, si me permiten llamarlo así y los ingresos que está recibiendo un grupo de generadores y que por lo tanto ahí hay un espacio de contribución a la expansión del subsidio".



Y sentenció: "Nuestra convicción es que aquí hay un espacio donde los costos eficientes de desarrollo son menores a los ingresos que está recibiendo un grupo de la industria. Es esencialmente un subsidio a un sector productivo. Creemos que ese peso es mejor ponerlo en las familias vulnerables que en ese sector productivo. Y esa es una decisión política. Esas son las convicciones de este Gobierno y las vamos a defender durante la tramitación. Entonces, para responder muy derechamente a ese nivel de principios políticos, no estamos disponibles ni para reconsiderar el principio de autocontención ni para reconsiderar el volumen de cobertura".



Javier Bustos, de Acenor, dijo que evalúan positivamente que el Ministerio haya identificado que hay una distorsión de precios.

El Gobierno comprometió que a última hora de este jueves entregará un informe de la mesa técnica y pidió enviar mayores antecedentes de otros potenciales pilares de recaudación que hasta ahora han sido declarados a nivel general.