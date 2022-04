Exgerente general de Gasco regresa a la compañía como director

Una nueva incorporación aunque ya conocida dentro de la empresa se materializó este miércoles en la elección de directorio de Empresas Gasco. Gerardo Cood Schoepke, quien se desempeñó desde el año 2008 a 2013 como gerente general de la compañía distribuidora de gas, volvió a la firma ligada a la familia Pérez Cruz, aunque esta vez como director.

El ingeniero comercial de la Universidad de Chile con un postgrado en Finanzas Avanzadas de la Universidad Católica pasó del mundo del gas a Enjoy, tras asumir como gerente general de la división Chile, cargo que luego dejó de existir, transformándose en 2014 en el gerente general de la compañía. También ocupó el cargo de presidente ejecutivo de Compass Group.

No ha sido el único cambio. En el último mes, la firma ha sufrido ajustes en su plana ejecutiva. El 16 de marzo Gasco informó que Víctor Turpaud presentó su renuncia a la gerencia general de la empresa. Su salida, que se hará efectiva a partir del 30 de abril y obedece -según se indicó- a motivos personales. Esto, luego de pasar más de 20 años en Metrogas y con un paso también en Salfacorp.

En la elección de directorio, resultaron elegidos para los próximos tres años Cood, Francisco Gazmuri (abogado), Michèle Labbé (economista), José Ignacio Laso (ingeniero civil), Vicente Monge (ingeniero comercial), Andrés Pérez Cruz (empesario y agricultor), Matías Pérez Cruz (abogado), Carmen Gloria Pucci (ingeniero civil) y Carlos Rocca (ingeniero civil).

En la junta de accionistas, el presidente del directorio de Empresas Gasco, Matías Pérez Cruz dedicó unas palabras a los presentes, asegurando que el 2021 fue otro año de grandes desafíos producto de la pandemia por el Covid-19.

Pero también, volvió a reiterar sus críticas contra el polémico informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre el funcionamiento del mercado del gas. "Tal como lo he señalado en la carta de la memoria, no puedo dejar de mencionar, con gran preocupación, el grave daño que ha ocasionado a la reputación de nuestra empresa y de la industria en general, el informe 'Estudio del Mercado del Gas', entregado en diciembre 2021 por la FNE", sostuvo Pérez Cruz.

Según dijo, estiman que el informe "se enmarca en potestades meramente facultativas de la FNE" y que se permitió hacerlas derivar en consecuencias graves para la industria en su estructura lícita de organización del negocio, generando expectativas que van más allá del cumplimiento de las competencias de la misma Fiscalía.

"Nos sorprendió el modo de cómo la Fiscalía, el mismo día que puso en conocimiento público el informe, dio a conocer sus alcances a través de la prensa, sumándose luego duras opiniones de parte del Ministerio de Energía y diversas autoridades políticas, que avalaban las conclusiones sobre la necesidad de realizar una serie de reformas para aumentar la competencia en este mercado, lo que podría traducirse en importantes ahorros para los consumidores tanto en el segmento del gas licuado de petróleo (GLP) como del gas natural (GN)", lanzó el ejecutivo.

Pérez Cruz detalló que les sorprendió la actuación de las autoridades políticas, pero especialmente de la FNE, toda vez que dicha entidad -dijo- "claramente abandonó su función como órgano integrante del sistema que garantiza la libre competencia y resaltó, inusual e irregularmente, una función de la que carece de competencia legal y es la de permitir la rebaja de los bienes y servicios y el ahorro consiguiente para la población".

De acuerdo a su análisis, les preocupan dos aspectos del proceder de la FNE. Por una parte, indicó que esta no es la forma como se encuentra autorizado dicho organismo estatal para actuar y no existe precedente alguno similar a éste en otro estudio de la misma Fiscalía. Y, en segundo orden de ideas, que al imponer en el informe una hipótesis no justificada, "derechamente se enmarca, en una actuación que consideramos arbitraria".

Y si bien el ejecutivo recordó que las recomendaciones entregadas por la FNE fueron tomadas como base para la elaboración del proyecto de ley cuyo autor (el exministro de Energía, Juan Carlos Jobet) señaló que sería de muy difícil implementación, Pérez Cruz reconoció que afortunadamente las actuales autoridades del Ministerio de Energía han decidido retirarlo del Parlamento, "para preparar alguna modificación legal que perfeccione el desarrollo de este sector, a lo cual -como siempre- estamos totalmente dispuestos a colaborar con las autoridades".