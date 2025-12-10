Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Energía
Energía

Informe de Bci advierte un "muy alto" riesgo de incumplimiento de la meta de vender solo autos eléctricos en Chile para el 2035

Los vehículos electrificados enchufables apenas lograron un 2,6% de participación a octubre de 2025. "Es fundamental que se implementen incentivos y políticas públicas que faciliten la adopción de esta tecnología", se advierte.

Por: Karen Peña

Publicado: Miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 16:20 hrs.

Energía Energías Renovables electromovilidad inversiones infraestructura Karen Peña
<p>Informe de Bci advierte un "muy alto" riesgo de incumplimiento de la meta de vender solo autos eléctricos en Chile para el 2035</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

CMPC defiende ante el mercado su plan para financiar los US$ 4.600 millones de megaproyecto en Brasil
2
Mercados

Actores del mercado piden eliminar impuesto a la ganancia de capital y reactivar inversiones de AFP en acciones small cap
3
Economía y Política

Arturo Squella, presidente Partido Republicano: “Hay una autocrítica interna que esperamos corregir de cara al debate de hoy”
4
Mercados

Fernando Larraín Peña: La historia y legado de uno de los principales empresarios chilenos entre las décadas de los ‘60 y ‘80
5
DF LAB

Startup fundada por chilenos en Londres que segmenta anuncios digitales debuta en Chile
6
Empresas

Firma ligada a expresidente de gremio constructor logra modificar su reorganización: “Hemos demostrado que somos gente de trabajo”, dijo su socio
7
Economía y Política

Tensa recta final a La Moneda: los cruces que marcaron el último debate Kast-Jara
8
Economía y Política

Un economista con reconocido sello financiero: la carta que nominó Hacienda al Consejo del Banco Central
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Entre Códigos Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete