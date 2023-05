Ministro de Energía y polémica por gas: "Yo tomé la decisión de no perseverar en un piloto de estas características"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En medio del revuelo generado por los números que dejó el fallido plan piloto impulsado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) el año pasado para vender cilindros de gas en el segmento minorista, el que contempló costos asociados de $ 117 mil por cada cilindro y que motivó que la estatal decidiera enfocarse finalmente el mercado mayorista, el ministro de Energía, Diego Pardow, se refirió este domingo a la polémica.

"Efectivamente yo tomé la decisión de no perseverar en un piloto de estas características y ENAP también tomó la decisión comercial de hacer este formato comercial que tiene hoy día donde solo trabaja en el ámbito mayorista. (Este último) implica la producción de gas licuado de petróleo (GLP) y el envasado de cilindros. Después esto se entrega a distribuidores multimarca que son los que finalmente fijan el precio y encuentran la clientela", sostuvo el secretario de Estado en el programa Mesa Central de Canal 13.

Pardow sinceró que "el timing de esta discusión es curioso", ya que corresponde a una decisión que se tomó en diciembre del año pasado y la información sobre los números detrás del piloto hace referencia a un oficio que envió en marzo a la Cámara de Diputados. Sin embargo, aseguró que lo importante es que siempre estará dispuesto a rendirle cuentas a la ciudadanía sobre lo que se está haciendo.

Según explicó la autoridad, "la decisión por la cual -y que es una decisión que yo tomé de no perseverar con el piloto- no tiene necesariamete que ver con los costos medios". En un piloto -dijo- "los promedios son engañosos", porque es una inversión relativamente grande que se divide en unidades relativamente pequeñas.

Y añadió que "habían otros datos que mostraban que era difícil que ENAP consiguiera alcanzar la eficiencia de distribuidores privados como la rotación de cilindros y las eficiencias en la realización de las rutas y en la construcción de rutas de despacho".

En esa línea, recalcó: "La razón por la cual nosotros -digamos, mi gabinete- decidimos no perseverar en un piloto de estas características es porque era contradictorio con nuestra estrategia regulatoria". Al respecto, recordó que están trabajando en un proyecto de ley que tiene un calendario acordado con la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados para abordar regulatoriamente el mercado de GLP de una manera desintegrada, siguiendo las recomendaciones que entregó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el año 2021 al analizar el mercado del gas.

"Simplemente, para mí, no hacía sentido que persiguieramos una estrategia normativa hacia la desintegración y una estrategia de un piloto integradora". Relató que, cuando llegó Julio Friedmann a la gerencia general de la estatal y conversaron, la autoridad indicó que esto no le hacía sentido desde una perspectiva regulatoria y que a ENAP tampoco desde el punto de vista financiero.

Respecto al proyecto de ley, recordó que la decisión de retirar la iniciativa que venía del Gobierno anterior es que este tenía regulaciones para el GLP y el gas natural que va por cañerías, que son mercados muy diferentes. A lo que sumó la economía política de aprobar un proyecto de esta naturaleza en un Congreso fragmentado.

En ese sentido, reiteró que el compromiso es presentar el articulado el primer semestre de este año y, por lo tanto, "estamos a tiempo para hacerlo todavía".

Frente a la lentitud de este trabajo, reconoció que los procesos legislativos en materia de energía han sido muy lentos y que por esa razón su estrategia suele ser un poco distinta a través de agilizar iniciativas que ya han sido presentadas por el Poder Ejecutivo anterior. Y descartó desidia de su parte.

"Los ministros teníamos una opinión distinta"

Consultado por el cambio de mirada que hubo con la iniciativa desde que estaba el entonces ministro de Energía, Claudio Huepe, quien apuntaba a una lógica integrada hacia su sucesor que apostó por una desintegrada, Pardow reconoció: "Hay un cambio de Ministerio y yo creo que efectivamente los ministros teníamos una distinta opinión en esto". Y añadió que como ministro tenía que tomar las decisiones y que se puede hacer cargo de lo realizado desde su arribo.

Y enfatizó: "Yo soy el responsable político de ese cambio y ese cambio va a tener consecuencias, por ejemplo, en los 100 mil cilindros. Cuando esto se anunció, la primera pregunta que me hicieron fue qué pasa con los 100 mil cilindros. Lo que dije es que, en esta etapa comercial de ENAP, ellos tomaron la decisión de que lo conveniente era hacerla con 60 mil y seguramente llegarán a 100 mil en algún momento del año. Pero la decisión de retrasar el cumplimiento de esa meta políticamente me corresponde a mí".

En cuanto a las voces que señalan que se sabía que los números no eran los mejores y que de todas maneras el gobierno le insistió a ENAP que ampliara el plan, Pardow aclaró que "la decisión inicial de no perseverar con escalar el piloto tal como estaba 100 mil cilindros fue del propio directorio de ENAP, el propio directorio de ENAP el que dijo que no estaba dispuesto a hacerlo de esa manera", agregando que "había que esperar a que el piloto que estaba y que había autorizado el directorio entre agosto y diciembre se realizara, y sobre la base de esa evidencia tomar la siguiente decisión".

En concreto, Pardow contó que en julio el ministro de la época le preguntó a ENAP si era posible escalar este piloto en este formato integrado a 100 mil cilindros y la estatal rechazó la posibilidad de hacerlo,porque ya hay un piloto en curso aprobado entre agosto y diciembre, por lo que hay que esperar los resultados de esta iniciativa para tomar la próxima decisión.

Y dijo que el tránsito a 35 comunas fue formalmente pedido a ENAP, pero se rechazó, aunque sí se sumaron dos comunas.

"Vi la planilla Excel ex post y cuando ya vi la planilla Excel efectivamente no me hacía sentido continuar con este formato. Ahora yo no vi la planilla excel ex-ante, no tengo cómo viajar en el tiempo en ella", dijo.

Rol de Estado y el piloto

Consultado por la eventual respuesta frente al estudio de la FNE de desconfiar de privados y poner al Estado como único actor que puede ser ecuánime en la provisión de servicios públicos, Pardow indicó que es militante de Convergencia Social y también es responsable de la nueva dirección que tomó esta política.

En esa línea, se desmarcó de quienes podrían creer que el Estado es el único proveedor que puede ser ecuánime en servicios públicos. Sobre por qué se involucra el Estado en algo que después resulta fallido, indicó que se trata de un piloto acotado y que la misma ENAP tiene pilotos exitosos, poniendo como ejemplo que en Cabo Negro hay un parque eólico que hoy alimenta de electricidad renovable a la ciudad de Punta Arenas que empezó con un piloto que fue financiado en parte con US$ 5 millones por el gobierno regional a través de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

"Hay pilotos que funcionan mejor y pilotos que funcionan peor. Si uno enjuicia el éxito de un piloto porque la siguiente fase replique exactamente el formato del piloto, bueno, este no fue particularmente exitoso porque se cambió el formato. Pero los aprendizajes de los piloto exceden eso", remarcó.

Y si bien le pareció razonable la crítica política, señaló que lo que es importante tener en cuenta también es la salud financiera de ENAP, porque a veces los análisis se exacerban y llevan a hablar de una privatización.

"A esas personas me gustaría decirles que entre el año 2021 y 2022, ENAP Refinerías aumentó sus ganancias de US$ 50 millones a US$ 450 millones y que Sipetrol -filial de ENAP que realia exploración petrolera fuera del país- aumentó sus ganancias también en un 60%. Nosotros en abril pasado, cuando se realizó la junta de accionistas, donde participo con el ministro de Hacienda, como representante de todos los chilenos, tomamos la decisión de que todas esas ganancias fueran capitalizadas por ENAP, decisión que nunca se había hecho", lanzó.

Asimismo, Pardow destacó que ENAP tiene una ventaja competitiva como mayorista. Porque a diferencia de Lipigas, Gasco y Abastible que importan el gas licuado de petróleo, ENAP lo produce como parte de su proceso productivo. En ese sentido, tienen una ventaja competitiva para eso y es legítimo que la utilice.

"ENAP es una empresa que tiene que actuar con bajo condiciones de autofinanciamiento y neutralidad competitiva. Un mercado de tres empresas en un mercado concentrado. Normalmente cuando entra un nuevo competidor los precios bajan simplemente porque aumenta la intensidad competitiva. Y eso es un poco lo que dice el el informe de FNE", enfatizó.

Frente a quienes extrapolan lo sucedido al debate del litio, la autoridad indicó que le parece "injusta", porque ENAP tiene una "muy buena salud financiera".

"Pero incluso respecto a la política nacional del litio, que la idea es que sea en un formato mixto con empresas públicas y privadas, la gente muchas veces se le olvida que ENAP y ENEL, una empresa privada y la otra estatal, son codueños de Cerro Pabellón, que es la única central geotérmica que existe en toda Latinoamérica. Y que si tuviéramos más centrales geotérmicas, el proceso de cierre de las centrales carboneras sería significativamente más fácil", dijo.

Proyecto de transición energética

En los últimos minutos de entrevista, se refirió a la problemática que vive el sector de energías renovables, asegurando que la regulación del mercado mayorista al cual acceden los generadores de energía "es algo que deberíamos haber regulado hace mucho tiempo".

"Nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley que vamos a presentar en las próximas semanas y estoy confiado después de haber conversado intensamente con las distintas empresas de generación, con sus gremios y con empresas en particular, que vamos a atender adecuadamente a las necesidades que ellos han manifestado", dijo, haciendo referencia al proyecto de transición energética.

Eso sí, aclaró: "En eso quiero ser claro, de manera consistente con lo que es nuestra tradición regulatoria. Nuestro sistema regulatorio nunca ha establecido subsidios para la energía renovable. Lo que ha hecho es generar estabilidad, contratos de largo plazo, atender a necesidades de infraestructura y establecer condiciones bajo las cuales la congestión en las redes genera soluciones específicas a través de lo que se denomina como ingresos tarifarios".

"Nuestro proyecto de ley va a ser consistente con esa historia institucional", sentenció.