Pardow en Chile Day Londres 2023: Gobierno busca aprobación en general del proyecto de transición energética a fines de este mes

Luego de presentar este jueves ante los inversionistas en el Chile Day Londres 2023 la estrategia nacional para el desarrollo de un centro del hidrógeno verde, el ministro de Energía, Diego Pardow, conversó con Diario Financiero sobre la tramitación del proyecto de transición energética y otras iniciativas que en esta área impulsa el gobierno.

-¿Cuáles son las expectativas que tiene para la tramitación del proyecto en el Congreso? ¿Hay posibilidad de que esté aprobado antes de marzo de 2024?

-Todavía tenemos el mismo calendario. No tenemos razones para cambiarlo. Cuando hicimos el calendario inicial, la idea era evaluar a fines de septiembre. Si hasta entonces no tenemos una aprobación en general del proyecto, tendríamos que evaluar una alternativa y reconsiderarlo.

-Estamos a dos semanas de ese plazo.

-Claro, y eso significa que al menos vamos a tener una o dos sesiones más de la Comisión para la aprobación general. Luego viene el período de indicaciones y todo el proceso.

-¿Qué tan optimista es para esa sesión o dos que quedan, considerando el escenario de bloqueo político que se ha discutido en este Chile Day?

-Lo que puedo decir es que la relación que hemos establecido con todos los miembros de la comisión de Energía del Senado es muy buena. Hay ánimos de avanzar tanto en este proyecto, como en las otras iniciativas que tenemos como sector. No he sentido un bloqueo de parte de parte de la oposición.

-¿Es posible avanzar en paralelo con la reforma a la distribución?

-Está pendiente. Está en la agenda desde la época del ministro Pacheco… Pero también hay reformas pendientes en el mercado mayorista, en transmisión (…) A mí me encantaría vivir en un país con menor por polarización, que Rusia no hubiera invadido Ucrania, que no hubiéramos tenido una pandemia y no tuviéramos los problemas de precios que tenemos. Mi trabajo sería mucho más sencillo. La realidad en que me toca trabajar es que, debido al impacto de la pandemia, de la invasión de Ucrania, un gran número de obras de transmisión quedaron rezagadas, tenemos un problema de precios a nivel residencial, tenemos un problema de impacto de esos precios en la posición financiera de generadoras de renovables.

-Y considerando que esas son las urgencias, ¿el proyecto de transición energética ayuda a resolver esos problemas, a mitigar las alzas de precios para los usuarios a resolver los problemas de las generadoras de renovables?

-Y además se hace cargo de los de los retrasos en transmisión.

-¿Entonces, de aprobarse en el Congreso según el cronograma, podríamos ver entonces un auge de proyectos de transmisión?

-Yo espero que sí. Eso es lo que se busca.

Hidrógeno verde

-Parte de la transición es el hidrógeno verde. ¿Cuáles son los próximos hitos, considerando que ya llevamos varias reuniones del Comité Estratégico?

-Tenemos que terminar el plan de acción, hacer la consulta pública, recibir las observaciones y presentarlo. El objetivo por el lado del Gobierno es cerrar el año con ese proceso cerrado. Espero también que en el transcurso de este año, los primeros proyectos de escala comercial también entren al sistema de evaluación ambiental. Yo creo que es importante que eso ocurra porque hoy en día lo que tenemos es una discusión teórica. Creo que tenemos que probar nuevos sistemas de permisos.

-Ese ha sido uno de los tenemos más mencionados por los inversionistas: la permisología. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, planteó condiciones especiales para los proyectos de hidrógeno verde. ¿En qué se traducen esas medidas?

-Sí, el Ministerio de Economía está trabajando en una nueva legislación para los permisos sectoriales o no ambientales. Y el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando en una reforma al Sistema de Evaluación Ambiental. Ambas iniciativas legales deberían presentarse este año.

-¿Cuál sería la meta en términos de reducir el tiempo de trámites? Por ejemplo, desde los tiempos que se demora hoy conseguir los permisos, cuál sería el ideal al que aspira, ministro?

-Dependiendo. Lo que vemos en otros países es que un proyecto energético de gran escala tarda entre cuatro y cinco años, desde su diseño hasta que queda listo (para empezar su construcción). No debería tomar más que eso. Cuanto menos sea, en la medida que sea también una acción racional, está bien.