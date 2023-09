Plataforma Energía alerta por sucesivas alzas que impactarán las cuentas de energía de clientes de mayor consumo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Amplio debate generó en los diversos actores de la industria el Informe Técnico Preliminar de Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional, correspondiente al primer semestre de 2023, el que dejó al descubierto en los cálculos de los expertos efectos de gran magnitud en las cuentas de la luz. Eso sí, especialmente, estas se agudizan en quienes tienen consumos mayores a 500 kWh al mes, tales como pymes, clientes regulados industriales y clientes residenciales de alto consumo.

Plataforma Energía hizo sus cálculos, poniendo especial atención en este último segmento. El marketplace analizó la variación esperada del precio de la energía respecto a la fijación vigente, el decreto de julio del año pasado. Así, de acuerdo con la información de la Comisión Nacional de Energía (CNE) a partir de su informe técnico preliminar correspondiente a la fijación de enero de 2023, el alza en el precio promedio de energía de la tarifa para clientes regulados de mayor consumo se incrementaría un 75,9%. Y, asimismo, respecto a julio 2022, un 192,4% para la fijación de julio de 2023 y 94,7% para el decreto de enero 2024.

Si se observa la variación esperada del costo de suministro respecto al decreto de julio 2022, Plataforma Energía advierte que en el segmento de mayor consumo está tendrá un alza del 49% (decreto de enero 2023), luego salta a 125% (decreto julio 2023) y después se modera aunque aún manteniéndose en un 62% (decreto enero 2024).

Desde el marketplace advierten que este aumento es "sumamente perjudicial" para las Pymes sujetas a tarifa regulada, y tendría -dicen- "resultados nefatos", especialmente a las empresas donde la cuenta de electricidad representa un costo relevante de su funcionamiento, como por ejemplo panaderías con hornos eléctricos, frigoríficos, productoras de hielo, entre otras. "La pyme es un cliente que no tuvo nunca poder de reclamar y se verá forzado a pagar una cuenta 49% superior de un día para otro. Y, a los seis meses, vendrá una segunda alza 125% superior a lo que paga hoy", alertan.

Y sentencian: "Es ingenuo pensar que esto no tendrá un efecto dramático en las pyme. Por supuesto que habrán varias que no podrán sostenerlo y quebrarán, y muchas otras que se vean obligadas a ajustar vía remuneraciones ese sobrecosto. Al final, por querer proteger las cuentas residenciales, vamos a terminar impactando las fuentes laborales".

A juicio de Plataforma Energía, "hoy hay preocupación por los precios de los clientes más pequeños, que van a tener una curva normal, pero quién se preocupa de los grandes consumidores regulados, a los que se les está cargando la mano a cambio de estabilizar los precios de los otros clientes. Esta alza pega en toda la cadena de pagos".

En la práctica, añaden, "por evitar las alzas de las tarifas eléctricas de los clientes más pequeños, se generó una situación en que estos clientes corren un alto riesgo de quedarse sin su fuente de ingresos".

En medio de la discusión de las autoridades con los parlamentarios para mitigar las alzas, el marketplace sostiene que "en el corto plazo es probable que el Gobierno aumente el fondo o cree un PEC 3, consiguiendo alguna línea de financiamiento a nivel corporativo, pateando el problema para más adelante, ya que políticamente no se resiste un alza tan considerable".

A esto suman que se ha hablado de que la deuda de los clientes a las generadoras es de US$ 800 millones. Sin embargo, dicen, "esto es solo PEC 1 y PEC 2. Acá no se considera todo el dinero que los clientes no han pagado a las distribuidoras, cuenta que se ha ido escondiendo bajo la alfombra, que entendemos supera ampliamente el monto anterior".