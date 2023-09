Senadora Ebensperger asegura que proyecto de transición energética "es una regulación parche para salvar a un sector"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una aguda crítica sinceró este viernes la presidenta de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, Luz Ebensperger, respecto al proyecto de transición energética presentado por el Gobierno. Pero también, del sector donde reconoció temas en que se ha avanzado y además grandes desafíos.

En el marco de la segunda jornada del seminario internacional "Chile y sus redes: desafíos y oportunidades del sistema que conectará el futuro del país", organizado por la Asociación de Transmisoras, si bien aclaró que "no todo es tan malo", sostuvo que hay que consensuar algunos principios para alcanzar una solución.

Junto con destacar la relevancia del consenso tanto técnico como político, las reglas claras y parejas y la certidumbre regulatoria, instaló a tener como principio una mirada de los consumidores. A juicio de la senadora, el sistema eléctrico ha avanzado sin mirar eso y un ejemplo claro es lo que está pasando hoy en relación a las tarifas.

"El problema que tenemos hoy del proyecto de transición energética que no lleva informe financiero, dice que no produce gasto, tampoco va a producir gasto para las generadoras, las transmisoras, pero finalmente sí parece que va a tener un costo para los consumidores finales", advirtió.

Y aunque reconoció que había pensado no sincerar su apreciación del proyecto en esta instancia al ser un articulado que está en tramitación -de hecho, está en la comisión que preside- finalmente adelantar que su opinión respecto al texto, la cual no es favorable.

"Creo que una vez más es una mezcla de todo, es una regulación parche para salvar a un sector del sistema energético que me parece bien, hay que ayudarlo, pero no lo puedes ayudar a costa de otras personas. Aquí no ha habido por parte del Ministerio de Energía un sinceramiento, al menos con la comisión", lanzó.

Ebensperger ratificó -como lo señaló ayer el ministro de la cartera, Diego Pardow- que este lunes tienen una reunión "reservada" con el ministerio para conversar este tema.

Y remató: "No estoy disponible para seguir avanzando en un proyecto de esa naturaleza si el ministerio no se sincera con lo que busca, con los datos, y nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas o puntos de partida para seguir adelante o si no se depura probablemente también ese proyecto para buscar las soluciones más necesarias. Pero no volver a hacer esta mescolanza de cosas".

Dardos por la permisología

Para la senadora, se ha avanzado en algunos temas como la seguridad y resiliencia; un plan de descarbonización voluntaria, y un aumento de la capacidad instalada de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Sin embargo, indicó en su exposición que todavía hay grandes desafíos: burocracia administrativa y plazos de tramitación, riesgos de déficit de infraestructura y falta de visión integral para las reformas.

Respecto al déficit de infraestructura, advirtió que, para construir la línea Kimal-Lo Aguirre se habla de diez años, lo que -a su juicio- "no son plazos razonables, ni son plazos para la inversión".

"Si tenemos este objetivo común, si conocemos cuáles son nuestros desafíos, y en base a ello no logramos consensuar técnica y políticamente cómo avanzar, estamos sonados, qué quieren qué les diga. Y uno de esos grandes desafíos es la permisología, que cada día es más costosa, más larga y que produce finalmente gran incertidumbre", sentenció.

Mientras, en cuanto a la falta de visión integral para las reformas, puntualizó que este es el gran problema en materia de energía.

"Independiente del Gobierno, cada vez que sea ha legislado en esta materia, es para resolver temas puntuales y que además van dirigidos a personas puntuales. Yo soy tremendamente franca y directa en eso: No ha existido una visión general para la regulación en materia energética y eso es lo que nos tiene con una distorsión total en el sistema eléctrico", sostuvo.

A modo de contexto, recalcó que la transición energética requiere retomar el crecimiento y enfatizó la relevancia en torno al problema de la permisología.

"Siento que el sistema de evaluación ambiental está apuntado a eso: a que casi un proyecto de inversión no produzca impacto y eso es imposible. Todo proyecto de inversión va a producir un impacto. Entonces, hay que cambiar un poco de cómo tú produces el menor de ellos y cómo los reparas o los mitigas", advirtió.

Asimismo, la presidenta de la comisión de Minería y Energía del Senado planteó que la certeza regulatoria requiere certeza (en cuanto a claridad en el sistema de permisos y orientación al crecimiento), decisión, integralidad y largo plazo.