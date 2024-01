Tribunal de Quiebras de Estados Unidos aprueba plan de reorganización de Latin America Power

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un nuevo capítulo se escribió en medio de los problemas financieros que enfrentan algunas firmas renovables, esta vez, en el caso de Inversiones Latin America Power Limitada (ILAP). Luego que en noviembre informara que ingresó al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos tras un acuerdo de reestructuración con la mayoría de sus acreedores, este lunes la compañía anunció que el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York aprobó su plan de reorganización el 3 de enero.

Según indicó la firma chilena de generación de energía renovable, que cuenta en el norte de Chile con los proyectos eólicos San Juan y Totoral, esto construye el camino para que ILAP salga de los procedimientos judiciales de reestructuración “prepackaged” con una estructura sustentable de capital, siguiendo con su solicitud de procedimiento voluntario Prepackaged del Capítulo 11, que se inició el 30 de noviembre de 2023.

Añaden que la confirmación del Tribunal siguió al importante apoyo que obtuvo el plan por parte de tenedores de bonos garantizados con vencimiento en 2033, con el 100% de sus votos a favor de su aprobación, junto con Citibank N.A., en su capacidad de único banco acreedor bajo la carta de crédito.

En el escrito se detalla que, bajo el plan, ILAP y sus acreedores acordaron el intercambio de más de US$ 430 millones de la deuda preferente, garantizada por los activos y flujo de caja proveniente de los proyectos San Juan y Totoral, por US$ 264 millones de bonos recuperables preferentes garantizados, y nuevos bonos convertibles por aproximadamente US$ 165 millones, los que se podrán convertir indirectamente en capital social de ILAP bajo determinadas condiciones establecidas en el acuerdo.

Así, explicaron, la reestructuración aumentará la liquidez de ILAP al reducir significativamente los intereses en efectivo, además de proporcionar un nuevo financiamiento por parte de ciertos bonistas que acordaron proporcionar a la empresa aproximadamente US$ 14 millones a cambio de bonos súper preferentes.

La firma sostiene en el escrito que los actuales patrocinadores de ILAP seguirán siendo propietarios del 100% de su capital una vez que se complete la reestructuración. Se espera -dijeron- que los patrocinadores de ILAP busquen vender la compañía de conformidad con los términos de un acuerdo de facilitación de venta. Además, ILAP también buscará reestablecer sus calificaciones de riesgo locales que son necesarias para subsanar cualquier posibilidad de terminación de sus contratos de compraventa de energía que pudiesen surgir de recientes degradaciones de calificación.

"Esperamos salir incluso mejor posicionados"

En el comunicado difundido este lunes, la compañía indica que la reestructuración se inició en el contexto de la crisis que ha sufrido el mercado energético en Chile en los últimos años, como consecuencia del impacto que han tenido las leyes regulatorias y las ineficiencias en la planificación de transmisión, junto con otros factores, que han provocado un decaimiento del mercado spot.

"La reestructuración permitirá a ILAP cumplir sus obligaciones contractuales con sus clientes regulados y no regulados, mientras continúa proveyendo de energía limpia el sistema energético del país", aseguraron.

El gerente general de ILAP, Esteban Moraga, señaló en el escrito que, con la aprobación del plan, "nos estamos acercando a una exitosa finalización de la reestructuración de la deuda que iniciamos hace unos meses, y que nos permitirá preservar el valor de la compañía y maximizar los retornos para nuestros inversionistas".

"Apreciamos profundamente el apoyo de todos nuestros valiosos stakeholders mientras que dábamos este último paso fundamental para fortalecer nuestras finanzas. Esperamos salir de este proceso incluso mejor posicionados para continuar contribuyendo con la generación de energía limpia en Chile”, afirmó.

ILAP trabajó con Lazard Frères & Co. LLC como asesor financiero, Greenberg Traurig, LLP como asesor jurídico estadounidense, Barros, Silva Varela & Vigil Abogados Limitada y Nelson Contador Abogados & Consultores como asesores jurídicos chilenos, Ogier (Caimán) LLP, como asesor jurídico en las Islas Caimán, y AlixPartners, LLC como asesor de reestructuración. Los Bonistas han contratado a Rothschild & Co como asesor financiero, a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton como asesor legal estadounidense y a Claro & Cía. como asesor legal chileno, y Conyers Dil & Pearman, como asesor jurídico en las Islas Caimán. Citibank es asesorado por Milbank LLP como asesor legal estadounidense.