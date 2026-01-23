LAWGIC Abogados nombra nueva directora de su área de Derecho Ambiental

LAWGIC Abogados anunció el nombramiento de Ximena Jirón como directora de su área de Derecho Ambiental, fortaleciendo su práctica en materias regulatorias, desarrollo de proyectos y asesoría estratégica a inversionistas.

Jirón es abogada de la Universidad de Chile, cuenta con un LL.M. en Derecho Ambiental en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) y un diplomado en Derecho Urbanístico de la Universidad de los Andes.

Antes de incorporarse a LAWGIC Abogados se desempeñó como abogada senior en Carey, entre 2018 y 2023, y previamente, como abogada asociada en Claro y Cía. (2016-2018).

Fue seleccionada como Shortlisted Rising Star of the Year en Derecho Ambiental en los Legal 500 Chile Awards 2024 y reconocida como Leading Associate en la misma categoría para 2025.