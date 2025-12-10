CEO de Grupo Abra aborda la adquisición de SKY y sostiene que es “una transacción muy sana”
La cabeza del holding aerocivil, Adrián Neuhauser, dijo que la aerolínea chilena “está huérfana versus los grandes grupos que se están creando”.
“Ha sido un gran año”, indicó el CEO del Grupo Abra, Adrián Neuhauser, este miércoles en su presentación de la hoja de ruta para 2026. De acuerdo al ejecutivo, fue un año de “explosión”.
Fue en esta instancia cuando el gerente general del holding aerocivil -matriz de las aerolíneas Avianca, Gol y Wamos- se refirió por primera vez al principio de acuerdo para adquirir Sky y la posible Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) para entrar al mercado de capitales estadounidense.
Respecto al principio de acuerdo alcanzado con la aerolínea chilena ligada a la familia Paulmann Mast, Neuhauser destacó que están “muy contentos de avanzar en este proceso” y explicó que su interés se debe a que “cuando ven nuestro mapa se dan cuenta que hay un espacio en blanco todavía en Chile y en Perú que queremos llenar. Y creemos que Sky es un gran socio, una gran marca, un gran operador y una gran solución para eso”.
“Hoy en día, estamos en un proceso que va a tardar probablemente la mayor parte de un año”, puntualizó y, en esa línea, agregó que los pasos que siguen son regulatorios.
“Actualmente, tenemos un marco de acuerdo y lo estamos convirtiendo en documentación definitiva, pero es un tema más de proceso que otra cosa. Al mismo tiempo, los reguladores ven esto como una integración, entonces van a revisar todos los temas de concentración de mercado y de cómo cambia el nivel de competencia”, indicó.
El gerente general del grupo sostuvo que esta transacción “fortalece a Sky y le permite jugar de igual a igual con su competencia. Hoy día está un poco sobreexpuesto a los mercados donde están, pero no tiene exposición a otros mercados y de alguna manera, está huérfana versus los grandes grupos que se están creando. Creemos que es una transacción muy sana, que le va a dar un mejor producto para el consumidor y más conectividad a los clientes dado a que la red de Abra es más amplia”.
Con respecto a su presentación de un borrador de declaración de registro en el Formulario F-1 de manera confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por su sigla en inglés), sostuvo que “lo que queremos, en definitiva, es vernos frente a los clientes, pero también frente a los mercados de capitales como un solo grupo”.
Esto, dado que la presentación de dicho documento se traduce como el paso previo para una posible oferta pública inicial en el mercado estadounidense, lo que -en sus palabras- esperan concretar el año que viene.
