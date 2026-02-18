Comité de Ministros mantiene calificación de dos proyectos y otorga RCA favorable a proyecto inmobiliario en Concón
En su primera sesión de 2026, la instancia rechazó solicitudes de invalidación en el Terminal GNL Penco-Lirquén y un centro de gestión de residuos. Y acogió el recurso del titular del proyecto Costa de Montemar VI Etapa, otorgándole calificación favorable.
El Comité de Ministros, presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y con la participación de las carteras de Economía, Fomento y Turismo, Salud, Agricultura, Energía y Minería, realizó su primera sesión de 2026, en la que se pronunció respecto de tres proyectos.
Las iniciativas revisadas fueron el Terminal GNL Penco-Lirquén, el Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (Cigri) y el proyecto Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa, en Concón. Las dos primeras mantuvieron la calificación favorable de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), mientras que la tercera obtuvo RCA favorable en el comité.
En primer lugar, el Comité se pronunció sobre las solicitudes de invalidación contra la resolución que había rechazado las reclamaciones de los observantes del proceso de Participación Ambiental Ciudadana (PAC) respecto del proyecto “Terminal GNL Penco-Lirquén”, del titular GM Energy SpA.
La iniciativa considera la construcción y operación de un terminal marítimo tipo isla destinado a la recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL). El combustible será transportado por un gasoducto submarino de 2,5 kilómetros, conectado a un ducto terrestre de 13 kilómetros, que se enlazará mediante una estación de regulación y medición al sistema de transporte y distribución existente, para abastecer a sectores industriales, forestales, pesqueros y residenciales de la región.
En ese sentido, el Comité decidió rechazar las solicitudes de invalidación y, en consecuencia, el proyecto mantiene su calificación favorable.
En cuanto al Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (Cigri), el Comité revisó solicitudes de invalidación contra la resolución que había acogido la reclamación del proponente y rechazado las presentadas por observantes PAC.
El proyecto, de CICLO S.A., contempla la construcción, operación y cierre de infraestructura destinada al tratamiento y disposición de residuos industriales, tanto peligrosos como no peligrosos. Considera procesos de revalorización, reciclaje, recuperación, tratamiento y disposición final en relleno de seguridad. No incorpora el manejo de residuos explosivos, radiactivos, biológicos, infecciosos ni domiciliarios biodegradables.
Tras analizar los antecedentes, el Comité resolvió rechazar las solicitudes de invalidación, por lo que la iniciativa mantiene su calificación ambiental favorable.
En el caso de la Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa, de Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A., la iniciativa contempla obras de urbanización y subdivisión de cuatro lotes, incluyendo la extensión de una calle, conexión a redes de agua potable, alcantarillado y aguas lluvias, suministro eléctrico y alumbrado público, además de una escalera peatonal.
Mientras los observantes PAC pidieron que se consideraran adecuadamente sus observaciones formuladas durante la evaluación ambiental, el titular solicitó revertir la calificación. Con base en los informes técnicos y el análisis del SEA, el Comité acogió el recurso del proponente y rechazó los presentados por los observantes, con lo que el proyecto pasó a contar con calificación ambiental favorable.
