Concha y Toro avanza dos posiciones y se convierte en la tercera viña del mundo por valor de ventas
En volumen comercializado, en tanto, mantuvo su cuarta posición a nivel mundial.
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Concha y Toro, de la familia Guilisasti, sumó un nuevo hito en su trayectoria internacional. De acuerdo con datos de la consultora especializada IWSR correspondientes al cierre de 2025, la viña chilena alcanzó el tercer lugar entre las compañías vitivinícolas del mundo medidas por valor de ventas. Con ello, la firma avanzó dos posiciones respecto de la medición anterior, superando a la australiana Vinarchy y a la estadounidense The Wine Group.
De esta manera, quedó detrás de la estadounidense Gallo, que lidera el ranking, y de la australiana Treasury Wine Estates, que ocupa el segundo puesto. En términos de volumen, en tanto, Concha y Toro mantuvo su cuarta posición a nivel mundial.
Desde la compañía atribuyeron este desempeño a la estrategia impulsada desde 2017 para fortalecer su oferta de vinos de mayor valor agregado y mejorar la rentabilidad del negocio.
Actualmente, el 57% de los ingresos por venta de vino de la empresa proviene de las categorías premium y superiores. Entre 2017 y 2025, la facturación de estos segmentos acumuló un crecimiento de 47%, según informó la viña.
“El avance hacia un portafolio de mayor valor, junto con la fortaleza de nuestras marcas, una red de distribución global única y un modelo de negocio integrado, nos permite seguir creciendo de manera sostenible y consolidar nuestra posición como uno de los actores líderes de la industria a nivel mundial”, señaló el gerente general de la compañía, Eduardo Guilisasti.
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